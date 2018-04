Mujer queda 'atrapada' en el Hospital General: debe $61 mil

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una mujer de nombre Maricela, fue atendida en el Hospital General de Playa del Carmen por afectaciones de los riñones, y pese a contar con Seguro Popular, se le está obligando a pagar 61 mil 34 pesos para poder dejar el nosocomio, una irregularidad que denunciaron sus familiares.

“Hasta ahora no me han resuelto y me quieren cobrar la hospitalización que son los 61 mil, y aparte hoy nos dijeron que también van a cobrar la operación; yo no sé qué vamos a hacer porque ella no puede salir de aquí cuando tiene Seguro Popular y no se está respetando y no sabemos qué hacer porque no tenemos dinero para pagar eso”, comentó Teresa Hernández Amador, tía de la paciente.

El domingo pasado acudió a solicitar una atención del personal del Seguro Popular, y aunque se negó a ser una fuente oficial para dar información a los medios de comunicación, una encargada de afiliación de ese programa le hizo saber a Teresa que hubo un error.

La explicación que ofreció fue que las cajas del nosocomio no registraron la vigencia del seguro que respalda a Maricela Juárez, por lo que se intercedería para evitar ese cobro estratosférico, generado en sus 11 días que estuvo internada.

Sin embargo, este lunes la paciente lamentó que desde el pasado viernes no la quieren dejar salir, pues no le quisieron hacer válido el aseguramiento.

Se le pidió al director del nosocomio, Francisco Granados, una intervención en el caso, pero se negó a dar una versión del tema a este medio de comunicación, y de acuerdo a la quejosa tampoco ha querido atenderla a ella, pese a ser familiar de la afectada.

En el desglose del cobro de los 61 mil 34 pesos, se aprecia que el Hospital General les cobró 24 mil pesos por el concepto de “concentrado eritrocitario”, es decir la sangre –combinada con anticoagulantes artificiales- que le fue suministrada del banco que la comunidad, a manera de donación, se encarga de mantener.