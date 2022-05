Una mujer denunció a través de su cuenta de Instagram que vivió abuso sexual por un elemento de seguridad del hotel Ocean Coral & Turquesa, ubicado en Puerto Morelos.

De acuerdo con lo declarado por la víctima, se menciona que ella se encontraba en el hotel ya mencionado vacacionando en compañía de su pareja, sin embargo tuvo una experiencia que muchas mujeres pasan a diario.

“Hoy amanecí con un sentimiento de impotencia, tristeza y enojo. Sé que no he sido la primera víctima pero daría todo por ser la última” escribió la mujer en su post etiquetando el perfil del complejo.

Según la información, la mujer fue agredida sexualmente la madrugada del sábado mientras se encontraba esperando en algún lugar del hotel a su novio, pues este había ido a buscar su cartera.

Cuando de pronto llegó un guardia del hotel que le ofreció su ayuda para llevarla a su cuarto, ella accedió, pues menciona estaba bajo los efectos del alcohol.

Durante el camino hacia su habitación, la víctima menciona que su mano fue tomada por la fuerza y el agresor la puso directamente en su parte íntima y comenzó a frotar, acto seguido le arrebató el celular para ponerlo en modo avión.

Según lo relatado, su novio al darse cuenta que la chica no se encontraba en el lugar donde la había dejado comenzó a marcarle, mientras que ella iba llevada al último piso del edificio, y el seguridad la continuaba tocando.

Mujer denuncia abuso por empleado de un hotel en Puerto Morelos [Foto: Captura de pantalla]

La chica menciona que su novio pudo encontrarla debido a que escuchó su voz.

Por otro lado, la víctima menciona que Ocean Coral & Turquesa está tomando cartas en el asunto, sin embargo acusa que no le han podido brindar el nombre de su agresor.

La fémina contó que las autoridades la “culpan por haber estado alcoholizada”, también le mencionaron que si no señala al culpable su denuncia no iba a proceder. Asimismo informó que el hotel aseguró que no cuenta con cámaras de seguridad.

Mujer denuncia abuso por empleado de un hotel en Puerto Morelos [Foto: Captura de pantalla]

Extroficialmente se sabe que la denuncia aún no ha sido recibida, pero la fiscalía de delitos sexuales iniciará una carpeta de investigación con la información publicada en redes.

Hasta el momento el hotel señalado no ha rendido ninguna declaración ante el hecho.