Un hombre, identificado como presunto trabajador del Aeropuerto Internacional de Cancún, fue evidenciado por grabar sin consentimiento a una pasajera en una combi de la Ruta 69 con destino a Plaza Las Américas.

El incidente, supuestamente ocurrido durante la noche del ayer jueves 2 de enero, en el paradero de la mencionada plaza, se viralizó en redes sociales, a través de un video de la confrontación que generó indignación entre los usuarios del transporte público en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con testigos, la pasajera confrontó al sujeto tras percatarse de que este la estaba grabando con su teléfono celular. La situación escaló cuando otros pasajeros intervinieron para impedir que el hombre abandonara el lugar sin antes eliminar las imágenes capturadas. Durante el altercado, el hombre dejó caer una credencial que lo identificaba como empleado del aeropuerto, misma que fue retenida por la afectada como evidencia.

Mujer exhibe y enfrenta a acosador en combi de la Ruta 69 en Cancún [Foto: De Peso Quintana Roo / Redes Sociales]

En medio de los reclamos, el hombre negó inicialmente haber realizado el acto. Sin embargo, al ser obligado a mostrar su teléfono, los pasajeros confirmaron que había capturado imágenes de la mujer. A pesar de eliminar el contenido frente a los presentes, el enojo de la afectada y los demás pasajeros volvió a avivarse.

La pasajera, visiblemente molesta, señaló que acudirá a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún para interponer una queja formal contra el presunto trabajador. Asimismo, el caso, ya viralizado en redes sociales, inició una ola de usuarios que expresaron su indignación y exigieron medidas más estrictas para prevenir actos de acoso en el transporte público y sanciones ejemplares para aquellos que sean atrapados en estos actos.

Cancún: Hombre es sorprendido y confrontado por grabar a pasajera en transporte público pic.twitter.com/Wkt0xqkhj1 — DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) January 3, 2025

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte público de Cancún. Desafortunadamente, el caso destaca la necesidad de implementar estrategias para proteger a las mujeres y jóvenes que a menudo son víctimas de acoso en espacios públicos y sobre todo en el transporte público.

Se desconoce si la mujer procederá legamente con una denuncia ante Fiscalía General del Estado (FGE) en caso de que su demanda en las instalaciones del aeropuerto no sean tomadas en cuenta y no sancionen al presunto empleado. Hasta el momento, la identidad del sujeto no ha sido rebelada y solo se conoce su apariencia física por el video en redes sociales.

Con información de De Peso Quintana Roo.