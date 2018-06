Daniel Pacheco/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-Ciudadanas preocupadas por las agresiones sexuales que se han presentado constantemente en Playa del Carmen instalan carteles en dos puntos de la zona poniente de la ciudad para demostrar su inconformidad.

Este inicio de semana el grupo de voluntarias acudieron sobre la avenida 125 y Cruz de Servicios y en el lote baldío cerca de la plaza comercial Centro Maya, en donde se han registrado ataques a mujeres trabajadores durante las últimas semanas.

“Los carteles son para no olvidar que esto sigue pasando, para que cada que pasemos por esos puntos veamos los carteles y recordemos lo sucedido no por lastimó, no por morbo si no para hacer conciencia del estado que queremos para nuestros hijos.

Para educarlos a qué entre todos debemos y tenemos que apoyarnos. Ya no estamos en el tiempo de ver y callar, estamos cansados de esperar que alguien más haga algo por nosotros como sociedad.

Un cartel para reflexionar y hacer algo, ¡Hoy por ellas mañana por todos!” dijo Alma Hidalgo, coordinadora de la iniciativa.