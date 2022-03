Las mujeres de la zona maya también pueden destacar como líderes, emprendedoras, directoras de proyectos que tienen que ver con el turismo comunitario y sustentable en la entidad.

Lo anterior se dio a conocer durante el primer foro “El Rol de la mujer en el turismo comunitario y en la conservación de la biodiversidad en Maya Ka’an” que se llevó a cabo en el nuevo teatro de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, alcaldesa municipal, añadió que las mujeres en pleno siglo XXI siguen siendo víctimas de discriminación, no tienen las mismas oportunidades que los hombres, comentó que eso no quiere decir que no tengan las mismas capacidades y aptitudes.

Añadió que, hablando en el tema turístico, pueden hacer un papel importante, sobre todo cuando se trata de la suma de esfuerzos, sin embargo, se les tiene que dar la oportunidad, en el desarrollo de sus conocimientos, no dejarlas a un lado, como siempre o muchas de las veces las han dejado.

“De verdad que celebró que este foro se lleve a cabo y que genere una conversación pública suficiente para abordar y analizar la importancia de todas nosotras en el turismo comunitario, hoy las mujeres vamos a marcar también esa gran historia en nuestro municipio”, expresó la fuente.

Por su parte Rafael Arturo Flores Espinoza jefe de la dirección de turismo expresó que continuarán realizando este tipo de actividades, pues la importancia es seguir dando la oportunidad a las mujeres para irlas como líderes, emprendedoras, directoras de proyectos.

“El turismo es un motor de nuestro estado que no puede concebirse así, sin la participación de las mujeres, por eso este foro fue para escucharlas, conocer lo que están haciendo, sus ideas perspectivas, es claro que como cualquiera tienen una visión y ganas sacar adelante cualquier proyecto”, expresó.

