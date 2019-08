Multas a negocios generan $7.6 Mlls. al gobierno de Cancún

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Alrededor de 900 negocios de Cancún fueron multados por el ayuntamiento, en lo que va del año, por no contar con la licencia de funcionamiento, generando ingresos por 7.6 millones de pesos a las arcas municipales.

Alberto Covarrubias Cortés, director de Fiscalización del municipio, aclaró que las multas de los negocios por no presentar su licencia de funcionamiento varían de acuerdo con el rubro y el tamaño del negocio.

“Si no muestran su licencia de funcionamiento, son clausurados y tienen que pagar su multa para poder abrir su negocio y, a partir de ahí, tienen 30 días para poder solventar”, dijo.

Señaló que de esos 900 multados, todos han solventado el trámite, por lo que hasta el momento no se ha registrado ninguna clausura definitiva.

El funcionario municipal detalló que los 900 sancionados representan el 40% de los dos mil negocios que han sido apercibidos por no tener la documentación en regla.

“Llevamos generadas como 2 mil actas, en lo que va del año, pero eso no quiere decir que no tengan renovada su licencia de funcionamiento, sino que en muchos casos se hace la inspección y no está la licencia en el negocio porque la trae el contador, administrador o dueño, por lo que dejamos una acta de inspección”, indicó.

Aquellos apercibidos, tienen con un plazo de diez días hábiles para llevar a la dependencia las licencias de funcionamiento y solventar las actas. Los que no lo hacen son multados para que comiencen su trámite ante la Dirección de Ingresos.

Hasta el momento, según Covarrubias Cortés, unos 25 mil negocios han tramitado su licencia de funcionamiento ante el gobierno municipal de Benito Juárez y se espera que otros tres mil 500 negocios se sumen, pues sólo les falta de entregar algún documento para regularizar su situación.

El director de Fiscalización subrayó que las inspecciones a los negocios en Cancún para verificar que tengan su licencia de funcionamiento, así como el pago de sus derechos, son constantes.