Carecen de municipalización 125 fraccionamientos

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Miles de habitantes de 125 fraccionamientos de Cancún viven con servicios públicos deficientes sin que las autoridades municipales puedan darles mantenimiento porque las inmobiliarias no cumplieron con el trámite de municipalización.

El secretario de Ecología y Desarrollo Urbano municipal, Armando Lara Denigris, informó que de los 215 fraccionamientos que hay en Cancún, 125 no están municipalizados, por lo que no se puede intervenir para dar mantenimiento a servicios como drenaje, alumbrado público, entre otros.

Desde 1986 a la fecha, sólo 90 fraccionamientos en Cancún están perfectamente concluidos y ordenados, según las estadísticas aportadas por el funcionario.

Entre 2011 y 2018 se construyeron 54 fraccionamientos en Cancún, de los cuales solo ocho fueron entregados debidamente al municipio. 26 de los fraccionamientos se construyeron el año pasado todas siguen sin el trámite de entrega.

“Se dice que no está municipalizado porque hasta que no termine su última etapa se hace ya el finiquito total de municipalización (…) El Ayuntamiento no dota de servicios, los dota el desarrollador, pero el municipio tiene que recibir todos los servicios para poder darles mantenimiento”.

Sergio Pazos Moguel, director de Planeación e Infraestructura Urbana, detalló que el hecho de que el 58.14 por ciento de los fraccionamientos no hayan sido municipalizados –o, en otras palabras, no han cedido la propiedad al municipio–, por varias causas, ya sea porque están en construcción todavía, otros porque el inversionista no terminó las obras por falta de capital o porque abandonan el proyecto.

Sin embargo, ambos funcionarios aceptaron que en una buena parte de los fraccionamientos no municipalizados, el desarrollador no termina el trámite porque se cansan de sortear los 16 trámites que tienen que librar tan sólo ante el municipio, por lo que se prevé que en los próximos días se reduzcan a la mitad.

“Antes, esos 18 trámites le llevaba a los desarrolladores uno o dos años. Ahora, la ley (de Asentamientos Humanos) dice que máximo deben de estar en cuatro meses, de lo contrario, tienen que iniciar el proceso. Entonces, en la Dirección de Desarrollo Urbano ya prácticamente estamos amarrando que de 16 van a quedar en ocho pasos, y que durará de dos a tres meses”.

En caso de que los desarrolladores no hayan cumplido con el trámite, pese a que las obras de construcción ya concluyeron, debe haber un proceso de demanda entre particulares para deslindar responsabilidades.