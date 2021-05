Merecemos un municipio más limpio: Atenea Gómez Ricalde

La candidata a presidenta municipal por la coalición “Va por Quintana Roo” Atenea Gómez Ricalde, dijo que es urgente tomar acciones y trabajar en la limpieza no solo de la Isla, sino también de la Zona Continental en donde la basura afecta gravemente a los vecinos.

Dijo que durante su recorrido por las diferentes colonias populares, ha constatado las denuncias que hace la gente relacionadas al tema de la basura.

“Existen los recursos para atender esta problemática, pero lamentablemente no ha existido voluntad de parte de las autoridades municipales, ni tampoco de los ex funcionarios que ahora disfrazados de otro partido intentan engañar a la gente” comentó

“Hoy una vez más intentan engañar al pueblo, pero ese cuento ya nadie se los compra; Isla Mujeres ya decidió y sabe quien ha trabajado con honestidad y transparencia” recalcó.

Insistió en que el problema es tan real que solo basta con darse una vuelta por las diferentes colonias para constatar calles y camellones llenos de basura, por la falta de vehículos en la dirección de servicios públicos.

“He platicado con los empleados del servicio de la recoja de basura y me han externado sus carencias y necesidades, coincido con ellos que no se puede trabajar cuando no hay el equipo necesario y mucho menos un salario justo” recalcó.

Atenea Gómez Ricalde dijo que las cosas no pueden seguir igual y tampoco debemos dejar en las manos de los mismos ex funcionarios la limpieza de nuestra hermosa Isla Mujeres.

“Ayer me comprometí a sacar las más de diez mil toneladas de basura que existen en la estación de transferencia e iniciar el saneamiento integral del lugar porque Isla Mujeres ya no se merece este tiradero al aire libre” recalcó.

Insistió en que el compromiso es con todos los habitantes de Isla Mujeres y desde luego con los que viven en la zona continental, en donde el problema de la basura también es grave.

“Conozco la problemática de nuestros vecinos en Rancho Viejo y para ellos también habrá más camiones de recoja de basura para que dejen de quemar sus desechos en sus patios o en la orilla de la calle” finalizó.