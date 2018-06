Construiremos un mejor Tulum para el futuro: Víctor Mas

Redacción/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La corrupción, impunidad, miedo, violencia, desorganización, ignorancia, nula aplicación de las normas y el hacer menos a los ciudadanos para construir un mejor futuro, han sido las consecuencias de no palpar el desarrollo que como lugar histórico Tulum está destinado a representar, afirmó Víctor Mas Tah, candidato a la presidencia municipal por la Coalición “Por Quintana Roo al Frente”.

“Como ciudadano, empresario y político he visto con desánimo el desinterés que las autoridades municipales han puesto en el ejercicio de su responsabilidad pública, ya que tiene ingresos propios por más del 70 por ciento de su presupuesto, lo que le permitiría ser responsables y tener un gobierno eficiente, responder a la mayoría de las demandas ciudadanas que más se sienten en la calle, pero no lo hacen”, enfatizó.

También te puede interesar: Víctor Mas garantiza seguridad de las familias de Tulum

Esta circunstancia lleva comúnmente a los actores políticos a hacer planteamientos a la ligera, propios de la improvisación, para maquillar con acciones intermitentes las demandas sociales, por ello, la carrera política, el criterio para diseñar programas y proyecto y no el análisis de lo que nuestra gente realmente necesita resolver, precisó el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Esta visión cortoplacista provoca no vislumbrar el rumbo que nos interesa, el progreso y desarrollo de potencialidades para disminuir la brecha de desigualdad y buscar la prosperidad de todos y no de unos cuantos, por ello, he diseñado un modelo de gobierno que busque mediante el consenso, diseñar políticas que brinden resultados y permitan tener una visión de largo alcance, desarrollo y uno una visión electoral ni electorera, afirmó.

En una reunión organizada por empresarios del sector hotelero que encabeza David Ortiz Mena, en la explanada del Palacio Municipal, Víctor Más resaltó: “Los que aspiramos a ser gobernantes de Tulum, tenemos la obligación de analizar los problemas desde su raíz, desde las causas que originan los efectos perversos del clientelismo. Hoy tenemos que buscar en cada persona, casa, colonia, comunidad, las posibles soluciones a los problemas que más nos lacera, por lo tanto, hago el compromiso puntual de llevar a cabo la propuesta de los empresarios para hacerla del conocimiento de todos, ya que todos los sectores de Tulum se han adherido al movimiento del cambio”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum (AHT), David Ortiz Mena, reconoció la disposición del candidato Víctor Mas Tah para escuchar las propuestas ciudadanas, al diálogo y la colaboración con los empresarios del ramo turístico, restaurantero y comercial, por lo que este sector le brindará su apoyo obtener un Tulum con un mejor futuro.

Por último, reconoció que es lamentable que las autoridades municipales sean incapaces de atender los problemas básicos de los ciudadanos, sobre todo, las carencias que actualmente sufre la sociedad tulumnense son las mismas de hace 10 años. “La última década no solo se ha caracterizado por la falta de seguridad y servicios públicos, por lo tanto, el sector privado ha sido el que tenga que acudir a instancias federales y estatales a resolver problemas con recursos propios, lo cual debe corresponder a la autoridad municipal”.