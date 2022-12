Porfirio Muñoz Ledo instó al Senado a no aprobar el plan B de la reforma electoral promovida por Andrés Manuel López Obrador.

La reforma electoral sigue girando en un laberinto interminable. La aprobación en la Cámara de Diputados, del plan B de dicha ley propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha levantado reacciones en el ámbito político. Una de ellas, la de Porfirio Muñoz Ledo, quien acusó al mandatario de impulsar un golpe de Estado.

“La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla y el presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho a revelarnos contra la opresión”, señaló Muñoz Ledo a través de Twitter.

El plan B de la reforma electoral ‘empujado’ por López Obrador obtuvo 261 votos a favor y 216 en contra (de la oposición) durante la votación que ocurrió en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 7 de diciembre. El paquete de reformas se turnó al Senado para su discusión.

Los partidos aliados de la llamada 4T incluyeron cambios en el Artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que “los partidos políticos con registro nacional vigente conservarán su registro local y obtendrán financiamiento público en la entidad correspondiente, con la sola conservación de su acreditación nacional”.

También, en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se agregó que “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Además, en el artículo 15 se añade que “al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente, esto aplicará para la elección donde se elijan presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve la Cámara de las y los Diputados”.

Carta dirigida a Satanás 4T (¡Eres un asco!)

Carlos Alazraki

Asqueroso Satanás 4T: Eres una basura. Mientes 93 veces al día!!

Eres absolutamente antidemocrático.

Como buen diablo, también eres un corrupto asqueroso.

Eres un tramposo.

Un chantajista defecado.

Te aprovechas con saña de las clases más sensibles.

Eres 10% burro y 90% deshonesto.

No sabes gobernar.

Eres una rata asquerosa.

Eres un chantajista sin escrúpulos.

Eres un ignorante, un inculto, un soberbio tercermundista.

Eres Satanás 4T con un complejo de inferioridad impresionante.

Eres un Satanás 4T relegado del primer mundo.

Eres un resentido social, ambicioso, mitómano. .

Estás muy enfermo del cerebro.

Deliras y deliras todo el día.

Eres un convenenciero que da lástima.

Eres un súper agachado con los Estados Unidos.

Un inculto. Muuuyyy inculto.

Eres el ser más vengativo del mundo.

Rifas un avión, sin avión.

Como diablo asqueroso, eres el ser más cruel en todo el universo.

Eres un quisiera ser dictador para trascender en el capítulo de dictadores en América Latina.

No sabes perder.

Arrebatas como sea, sin importar si violas la ley o no.

Eres la reencarnación de Luis Echeverría, pero en una versión más mediocre.

Como buen diablo, estás unido con los narcos.

Eres tan inseguro, que tienes que hacer un show de televisión todas las mañanas, por cierto muy mediocre para que no se olviden que existes.

Eres el hazmerreír de todo el mundo (excepto de Nicaragua, Venezuela y Cuba).

Y lo más triste de este artículo navideño:

Hoy jueves se va a llevar a cabo la votación en la Cámara de Senadores para la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral.

A la hora de escribir esta carta semanal no ha iniciado la votación.

Sin embargo a esta hora que termine de escribir mi carta, o sea, ayer miércoles a las 8 de la noche, se puede predecir el resultado.

El Senador Monreal pudiera trascender votando en contra.

Y dudo que el resto de los senadores de Morena, junto con las otras basuras del PT y Verde, tengan los pantalones de seguir el ejemplo de Monreal.

Y todo par que esta reforma termine en la Suprema Corte de Justicia.

Verdad que el miedo no anda en burro senadores de Morena.

Que denigrantes son.

Y para terminar, tengo 2 deseos:

A Morena:

Les deseo que tengan el peor año de sus vidas.

Les deseo que lloren y se desgarren sus ropas cuando pierdan las dos elecciones en el Estado de México y Coahuila.

Y que por supuesto, en junio del 2024 se vayan al diablo para nunca regresar.

Y a mis lectores y al resto del país, les deseo lo opuesto que a Morena y que vivamos el ¡Mejor Año de Nuestras Vidas!

Conste, ¡Ya lo decreté!

¡Felices Fiestas!

[email protected]

Pedro Ferriz hace enojar a AMLO

AMLO es un aprendiz de brujo”: fue el mensaje de Pedro Ferriz que

¿López Obrador es un presidente que recurre a la brujería? Si

¿Es un hombre de poder? Si

¿Ha recurrido a la magia negra? Si

¿Ha recurrido a rituales de muerte? Si

¿Todo esto le ha dado poder? Si

¿Perdió a su mujer? Si

¿De qué murió?

De una enfermedad que es producida por bajas vibraciones, por una tristeza extrema, por conjuros que se llaman Lupus.

¿De qué murió su mujer? De eso.

¿Cómo inauguró López Obrador su administración?

¿Con una misa? No

¿Con una ceremonia religiosa? No

¿De algún tipo? No

¿Con una limpia? Si

¿Con un conjuro? Si

¿Con rituales mayores?

Por su puesto no fueron públicos, Si

¿Con muerte? Si

¿Que lo tiene en el poder?

Eso, de ahí no hay pa donde, Andrés Manuel López Obrador, no mueve un dedo sin que un brujo se lo diga, toda su estrategia de gobierno está en la confrontación, en la búsqueda del mal, en el castigo, en la reprobación de hechos, en el apuntar a los demás, en la descalificación, en el lado obscuro de los sentimientos de la vida política, en términos universales, en la parte baja de esas vibraciones sobre la vida política de ese hombre y el poder que hoy tiene que es inusitado, el poder que tiene que es inusitado, es un poder que se lo ha dado la magia negra.

López Obrador es un aprendiz de brujo y él en su desesperación por llegar al poder insistió, en reiteradas ocasiones, en celebrar actos rituales, ceremonias de muerte para que lo ascendieran, para reivindicar lo que no pudo ganar en el 2006, para revertir la frustración que le dio el perder.

Ahora, cuando acudes a todo esto, pasa todo esto, recibes los efectos de lo que deseas y entonces te emborrachas y piensas que en la borrachera tu poder va a ser eterno, sin reparar en consecuencias por pagos, sabiendo que esa parte negra del esoterismo te ha dado todo el poder y que la contraparte de lo que te ha dado no lo has medido pero que poco a poco, con esa no mesura, vas cayendo en lo que es tu destino final.

En este caso el ascenso ya se dio, ahora viene el descenso y una vez que venga el descenso, vendrá el cobro para él y para los que alrededor de él, le han solapado este tipo de actividades esotéricas.

Nunca habla López Obrador de sus creencias, ha estudiado a Gandhi, ha estudiado a Goebbels, a Hitler, ha estudiado a Jesús, no profesado el cristianismo, pero ha estudiado a Jesús, para aprender las artes de la manipulación que mesclado con su brujería le han dado una maestria porque el hombre, miren yo puedo hablar como de hecho lo estoy haciendo, de muchos de los defectos como lo he hecho toda mi vida, de los defectos de López Obrador, pero López Obrador es un hombre muy hábil y un extraordinario manipulador y en su ruindad, en su obscuridad, en su maldad, es un hombre vengativo que no solamente desea para él el bien sino que conjura en otros el mal, en sus adversarios, en sus detractores, en sus venganzas personales y lo aplica y lo practica.

Y lo ha venido aplicando y practicando desde mucho antes de que empezara esta administración, y cada vez conforme el sentía que se le iban las oportunidades, cada vez ahondaba más, en esa magia negra.

Respuesta del presidente López Obrador: “Bueno miren, la verdad es que no hay un ambiente enrarecido, existe diálogo, hay polémica pero no pasa de eso, ya hasta nuestros adversarios han ido poco a poco, no, actuando, yo diría que hasta con sentido del humor”.

“Ayer o antier, bueno antes era yo el Rey del Cash, luego el Rey del Acarreo pero ahora resulta que soy pues el “Rey de la Magia Negra”.

“Nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones de libres pensadores pero Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo, papá, porque eso no es coraje, odio, eso es ya pues una caricatura de protesta, de cuestionamiento, de crítica, pero no pasa de eso, tendrán el… y luego otras cosas de que hay, los que están constantemente en las redes, y no tienen malas intenciones”.

“Eso que indio pata rajada de Macuspana y ya hasta expliqué que yo no usaba zapato cuando estaba niño, si tenía mi papá para comprármelos pero hay mucho calor en el trópico, entonces imagínense lo que es andar con zapato, nomás los usábamos y era muy incómodo para ir a la escuela, salíamos de la escuela y nos quitábamos los zapatos y andar sin zapato”.

“Y así jugaba uno béisbol y todo, sin zapato, este, mire como dicen, es un secreto a voces”:

“AMLO recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder, ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso, eso se llama karma o justicia divina”.

“Es increíble no, porque él fue durante mucho tiempo como dirigente, líder de opinión pública, su programa de radio, lo escuchaban muchos”.

“Ahí empezó Carmen Aristegui, otro periodista Javier Solórzano, y yo tengo diferencias con él desde hace 20 años, no es nuevo, pero entonces ya esto pues este, es para que nos relajemos no, no pasa nada”.

“Y también lo de la polarización, no hay polarización, hay politización”.

“¿Porque no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, tenemos el respaldo de la gente”.

“No solo es los que se manifestaron, yo creo que ellos deben, nuestros adversarios, de tomar en cuenta la opinión de la gente, ese es su principal problema, que desprecian al pueblo y creen que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto”.

“No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad, sentirse más, es un problema serio de clasismo, de racismo, entonces es cosa de que haber, nos serenamos y los que participaron en la marcha zona acarreados, de gente que no está consciente de lo que está sucediendo, ese es su error ya hay una nueva realidad política y siempre lo he estado diciendo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y aquí hay dos cosas, o se acepta la nueva realidad, o que se amuele la realidad”.

“Que hago, negar por completo la realidad o aceptarla?, aceptándola sin que este uno de acuerdo o no este uno convencido, no tiene uno porque adherirse, sumarse a ningún movimiento si uno tiene un pensamiento distinto, uno tiene que actuar con absoluta libertad pero no cerrarnos, no a la cerrazón”.

“Les voy a presumir, les voy a dar a conocer la encuesta de hoy de la que se hace desde Estados Unidos, una empresa, todos los jueves, miren como estamos, sigue Moody’s arriba pero ya menos, pero a esto me refiero de que no hay polarización”.

(Pregunta inaudible):

“Pero pues, está en su derecho como todos, no podemos pensar todos lo mismo, yo estoy dando nada más mi opinión, peor así esta y también son los sectores a los que estamos apoyando más por humanismo porque quieren darle más al que tiene menos, la justicia significa eso, no puede haber trato igual entre desiguales, pero también sectores medios, que no son fifís, ni aspirantes a fifís, porque también no cualquiera puede ser fifi”.

“A ver si consigues la definición de fifi, del maestro Tarasena, pero cómo narra la actuación de los fifís en contra de Madero, quiénes eran pues, estamos hablando de hijos de oligarcas, de hacendados porfiristas, a ver si… antes de la quincena trágica porque no fue la decena trágica, cómo estos grupos son como Juniors, promovían el golpe, pero nada que ver con muchos que se sienten fifís, pueden aspirar no, entonces no hay tampoco, pienso yo, polarización y les decía hay sectores de clase media que lo apoyan”.

“A ver si pones una foto de una señora que pues tiene una imagen de mujer de clase media alta o alta y dice “yo estoy aquí, en la marcha, porque estoy aquí a favor de la transformación”, y también empresarios que están con nosotros”.

“Hay quienes pues no coinciden pero hay quienes… por ejemplo, no ven bien lo que hace Claudio, no crean que todos le aplaude, no, pero Claudio se situó como el jefe del bloque conservador y es el que maneja los partidos de ese bloque”.

“Claro que hay empresarios en México muy inteligentes, cómo se van a dejar representar por Claudio, a lo mejor apantalla a los dirigentes de los partidos, por lo mismo no, Claudio X. González, su papá, muchas veces Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, él, impulsor de la guerra sucia en contra de nosotros, él, apoyador, en su momento, de la campaña del Lic. Peña, aunque después hubieron diferencias”.

“Puede ser que salga, si no lo dejamos pendiente, pero si es muy interesante, porque es Tarazena… si, de lo que pasó día con día y la actitud de estos personajes y quienes eran, eso es importante”-

¡¡¡Otra anécdota de Andrés Manuel!!!

Lo anecdótico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su paso por la Presidencia de la República, no se encuentra conformado por el ejercicio de la prudencia, ponderación, congruencia, sabiduría, mucho menos por la diplomacia, esas anécdotas las temporizan las ocurrencias, decires y yerros, los cuáles dice muy despacito, muy lentamente, casi para que los seguidores de la Cuarta Transformación de la Nación no se den cuenta de ellas. El objetivo es que esas fábulas le sean aplaudidas.

En la memoria del Ateneo de Estudios Jurídicos Penales se reproducen con mucha fidelidad todas aquellas que más hondo calaron en contra del derecho, de la justicia y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que más firme se grabó en esa retentiva, es lo grotesco, ridículo o disparatado. En suma, lo excepcional. Lo cual no quiere decir que no existan aciertos. Que también existen. Pero casi siempre nulos.

Algunas expresiones pueden tener atenuantes. Pero no hay nadie que las encuentre. La última ocurrió con motivo de la detención del señor José Pedro Castillo Terrones, quien fuera Presidente de Perú y a quien el Estado agraviado lo acusa del Delito de Rebelión (alternativamente conspiración) y la Corte de Justicia de esa República por conducto del Juez Supremo Juan Carlos Checkley Soria determinó mediante la resolución jurídica apropiada: “Declarar fundado el requerimiento de detención preliminar judicial por flagrancia fundada y demostrada por la Fiscalía de la Nación”.

Ello dio origen, a que sin conocer los hechos, Andrés Manuel López Obrador anunciara un asilo político para un delincuente. Vaya felonía.

En el ayer, los Estados Unidos Mexicanos, hicieron saber mediante la correspondiente nota diplomática dirigida a todos los representantes de México en el extranjero que: “Nuestra patria se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades”. Principio excelso conocido en el Derecho Internacional.

El saber internacional referido con antelación trajo a México el aplauso de la comunidad internacional, tan profundo fue ese engrandecimiento que la política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese rubro, alcanzó un renombre jamás percibido, a ese conocimiento ayer y hoy se le identifica como la Doctrina Estrada.

Luego entonces, en la actualidad cabe formular la presente interpelación: ¿El asilo político precipitadamente ofertado es atentatorio o no de los protocolos de Derecho Internacional?, ¿Seguir reconociendo a un presidente delincuente es acorde a la política internacional?

Respuesta: Otro cuento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz. Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes son los estados donde más rechazan a AMLO

Sigue en aumento el rechazo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que sus políticas, a 4 años de iniciada su administración, no son el reflejo de lo que prometió.

Los estados donde más se posicionan en contra de la autollamada Cuarta Transformación son: Zacatecas, con 60.5 por ciento; Querétaro, con 51; y Aguascalientes, con 50%.

El primer lugar lo ocupa Zacatecas, un estado gobernado por Morena, pues está al frente David Monreal, pero que no ha terminado de convencer a los zacatecanos con su gobierno.

Los casos de Querétaro y Aguascalientes son diferentes, ya que al frente están gobernadores que pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza política que es más crítica las políticas de López Obrador.

Recordemos que ya está próximo el final del gobierno del señor que está ahorita en el poder, eso será a finales de septiembre de 2024, por lo que sería recomendable que Morena fundara otro partido para alejarse de todo lo que ha significado esta administración y sus “finos” representantes, ya que estos parecen ser peores que el virus del Covid.

En el índice Global de Estado de Derecho, México ocupa el lugar 27 de 32 naciones

En América Latina y Caribe fueron analizadas 32 naciones; en la región, México se ubicó en el lugar 27, sólo por arriba de Venezuela; Haití, Nicaragua, Bolivia y Honduras y por debajo de naciones como Ecuador, Paraguay, El Salvador, y Guatemala.

México registró un retroceso en el Estado de Derecho al pasar de un puntaje de 0.43 en 2021 a 0.42, este 2022, reveló el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP).

La medición del estudio va de 0 —que significa una débil adherencia al Estado de Derecho— a 1 —que equivale a un vínculo fuerte— y se construye a través de ocho grandes rubros en los que México obtuvo las siguientes calificaciones:

Restricciones a los poderes del gobierno (0.44); ausencia de corrupción (0.26); gobierno abierto (0.59); derechos fundamentales (0.49); orden y seguridad (0.52); aplicación reglamentaria (0.44); justicia civil (0.37) y justicia penal (0.28).

El reporte dado a conocer ayer por la organización internacional precisó que la calificación para México este año lo coloca en el lugar 115 de 140 naciones medidas, una baja en comparación con el 2021, cuando se ubicó en el 113 de 139.

El país se posicionó por arriba de naciones como Nigeria, Guinea y Turquía y por debajo de Liberia, Angola y Mali.

En América Latina y Caribe fueron analizados 32 naciones; en la región, México se ubicó en el lugar 27, sólo por arriba de Venezuela; Haití, Nicaragua, Bolivia y Honduras y por debajo de naciones como Ecuador, Paraguay, El Salvador, y Guatemala.

“Entre sus tendencias más importantes (en México) está el deterioro del factor que mide orden y seguridad.

“También, se observan las tendencias globales del deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa. A esto se suma un estancamiento en materia anticorrupción”, indicó el WJP.

Con los resultados de este 2022, suma el tercer año consecutivo en el que el puntaje de México baja; en 2018 y el 2019, el puntaje se mantuvo en 0.45; para el 2020 disminuyó a 0.44, mientras que para el 2021 fue 0.43.

La coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales indicó en entrevista que los resultados del índice para México muestran que “se sigue deteriorando las garantías del Estado de Derecho (...) perdimos dos lugares en la medición global”.

La experta destacó que reformas como la electoral, que se analiza en la actualidad en la Cámara de Diputados, podrían afectar el Estado de Derecho en el país ya que, por ejemplo, la parte de la transición del poder es una las fortalezas de México, según el WJP.

“No habría razones para hacer esta reforma en cuanto a la credibilidad de las instituciones electorales; la transición del poder tiene una buena puntuación, un poco por encima del promedio (global)”.

Un mal momento en el mundo

El WJP destacó que los datos “muestran que la adherencia al Estado de Derecho cayó en 61% de los países encuestados este año (140), incluido México”.

Esto equivale, se afirmó en el análisis, a que a nivel global 4.4 miles de millones de personas viven en países en los que el Estado de Derecho se debilitó este 2022 en comparación con el 2021.

En el fondo, el Estado de Derecho se trata de equidad, es decir, rendición de cuentas, igualdad de derechos y justicia para todos. Y un mundo menos equitativo está destinado a ser un mundo más inestable”, indicó Elizabeth Andersen, directora Ejecutiva del WJP.

En el último lugar del índice este año se posicionó Venezuela (0.26), lugar que ha ocupado desde el 2015 de manera consecutiva.

Arriba de la Nación petrolera se ubicó Camboya (0.31); Afganistán (0.33); República Democrática del Congo (0.34) y Haití (0.35).

“Los datos de índice muestran que las tendencias autoritarias que precedieron a la pandemia, como el debilitamiento de los límites a los poderes ejecutivos y el incremento de los ataques a los medios de comunicación, continúan erosionando al Estado de Derecho en todo el mundo”, se refirió.

En general se reportó que el respeto a los derechos humanos disminuyó en dos terceras partes de las 140 naciones medidas este 2022, mientras que los límites al poder Ejecutivo, tales como la supervisión ejercida por los medios de comunicación y otros poderes como el Judicial y el Legislativo, disminuyeron en 58% de los países medidos.

En contraparte, en la cima del ranking este año se ubicaron, como lo han hecho desde el 2015 de manera ininterrumpida, en primer lugar Dinamarca (0.90), seguida de Noruega (0.89).

En tercer lugar para este año están Finlandia (0.87), lugar que ha ocupado desde el 2016; en cuarto lugar se ubicó Suecia (0.86) y en quinto Países Bajos (0.83).

[email protected]

México se encuentra ante el mundo, en el lugar 27 en el Estado de Derecho, eso es una pena ya que nunca habíamos estado tan mal y eso realmente no se vale.

La corrupción, una de las más falsas promesas de quien está ahora en el poder

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tomó el poder dijo dentro de sus promesas que combatiría la pobreza, promovería un gobierno austero y por supuesto, erradicaría la corrupción y la impunidad, pero hasta este momento es importante contrastar sus afirmaciones con datos y casos específicos que han ocurrido durante su administración, ya que estas solo demuestran todo lo contrario a lo que prometió.

En el inicio de la administración del gobierno de Morena, el presidente afirmó que en su administración “No habría amiguismo, nepotismo e influyentismo”, lamentablemente son ya varios casos que están relacionados con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y designación recomendación de proyectos.

Así mismo se sabe que están en la lista de la nómina federal están algunos parientes y amigos de la familia como en el caso de Rodrigo Beltrán Campero Calderón fue nombrado este año coordinador administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones y Martha Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett.

No olvidemos también el caso de Pío López Obrador, de quien mostraron un video, del 2015, cuando recibía dinero en efectivo por parte de David León, entonces consultor del gobernador de Chiapas, como “aportaciones” al partido de Morena, las cuales nunca fueron transparentadas, ya que es sabido por muchos que todo dinero que entra para la campaña de un partido político se debe reportar a las autoridades electorales, ya que de otra manera se toma como financiamiento ilegal.

Otro claro ejemplo es el de Ignacio Ovalle, ex director general de Segalmex, donde dicho funcionario autorizó la compra de certificados bursátiles con recursos de la dependencia, cerca de 12 mil millones de pesos, caso en el que lamentablemente hasta la fecha no hay acusaciones en su contra y por lo tanto no hay ningún detenido.

En este sexenio se han conocido diversos escándalos relacionados a la corrupción, ya que han utilizado empresas “fantasma” para ocultar los desvíos de los recursos.

Y de lo dicho por López Obrador de que su administración se distingue de la cero tolerancia a la corrupción, los resultados reflejan todo lo contrario ya que algunos políticos de su gobierno no han sido llamados por alguna autoridad siendo que participaron en prácticas ilícitas, como en el caso de Delfina Gómez, cuando fue presidenta municipal de Texcoco y para apoyar a Morena, les retuvo el 10% de su salario a los trabajadores públicos.

Y así como estos casos, ya son muchos otros que no acabaríamos de mencionar en una sola exhibición, además de que es bien conocido que aun cuando se presente alguna denuncia, esta no garantiza la aplicación justa y directa de las leyes, ya que muchas de las veces, los que cometen los delitos ni siquiera son llamados a declarar si son culpables o inocentes, pero quien los denuncia puede ser recibir represalias o simplemente ver la indiferencia de las autoridades.

Es muy importante mencionar lo que, no hace mucho, confirmó el propio presidente López Obrador cuando dijo “Continúa habiendo corrupción en México, pero ya no es lo mismo”, o sea cual es la diferencia, corrupción es corrupción aquí y en todo el mundo, ¿o no?

Qué bueno que se dijo que iban a acabar con la corrupción, porque sí acabaron con la corrupción, ya que ellos son realmente la corrupción, son detestables porque con sus actos han convertido a México en el hazmerreír del mundo, lo que nos deja en una situación muy lamentable, y esto derivado de algunas otras razones, por tener gentes malas gobernando, esto no puede ser, es una pena y una total tristeza lo que nos causa esto, pero lamentablemente este señor esta desatado, parece que ahora es una cabra loca, ya que por donde pasa, todo lo arrasa.

Agradecimiento y felicitación a nuestros queridos lectores

A través de estas líneas deseamos agradecer la preferencia de nuestros lectores que nos siguen cada semana, ya que lo importante de nuestra labor como periodistas y comunicadores es desarrollar los conocimientos y habilidades para buscar, obtener, analizar, sintetizar y brindar información tanto actual como de la historia del país y del mundo, para mantenerlos bien informados con la realidad, ya que un comunicador no inventa noticias, su trabajo es dar a conocer de manera clara, oportuna y objetiva los hechos reales.

Debemos mencionar que al igual que en otras profesiones, aquí también existen los buenos y los malos periodistas, los buenos son los profesionales que trabajan buscando la mejor información y basada en la realidad, por otra parte también existen los malos periodistas, los cuales no son realistas y trabajan con la mentira y el engaño.

Un buen periodista no trabaja, más bien colabora, desarrolla y disfruta de su labor, y en nuestro caso, es haciendo una columna periodística, en la cual podemos dar a conocer nuestros puntos de vista y la de todas nuestras honradas fuentes que nos apoyan a enriquecer la columna, es por ello que les estamos muy, pero muy agradecidos.

El periodismo es una actividad y un servicio necesario para cualquier sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse libremente sus propias ideas y sus propias conclusiones.

En pocas palabras, un periodista es un profesional de la información y de la comunicación. Ello significa que posee los conocimientos y las habilidades para buscar, obtener y exponer datos de la historia y de la actualidad a las grandes audiencias.

El buen periodista es ante todo, una persona responsable y orgullosa de su profesión, con un alto sentido de misión en su ejercicio profesional y un apasionado de la verdad.

Lo que no debe hacerse en el periodismo es: mentir, calumniar, difamar, ocultar información, dar información incompleta o distorsionar los hechos; tergiversar información; recibir embutes, chayos, dinero ajeno a nuestra empresa periodística, así como servir a algún poder.

Esperamos seguir contando con la preferencia de todos a quienes les gusta la libertad de expresión, la libertad al país, el respeto a la bandera y el respeto a la Constitución, ya que nunca es tarde para tomar las medidas correctivas y pertinentes que nos lleven a poder brindar un futuro prometedor a las nuevas generaciones.

Desde esta columna deseamos enviarles nuestros mejores deseos de felicidad y de unión con sus seres queridos en esta Navidad, para que con ella reine la magia del amor, el perdón y la comprensión en cada rincón de sus hogares.

Nunca dejen pasar un solo día sin expresar su amor a sus seres queridos y la Navidad es una época repleta de magia en la que lo mejor no son los regalos sino los momentos tan bellos que vivimos al lado de nuestros seres queridos.

Igualmente les deseamos que el próximo Año Nuevo 2023, llegue la paz y la esperanza a todos los hogares del mundo y que las estrellas guíen su camino y alumbren sus pasos para que la felicidad sea una constante en su vida.

¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Año Nuevo 2023!

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]