Dentro de los diferentes estilos musicales el pop es uno de los más comerciales y escuchados en todo el mundo. Debe su nombre a la abreviación “popular music” que, como bien nos indica en inglés, hace referencia a los sonidos, temas y melodías para el público de masas.

Composiciones sencillas y ritmos ligeros son algunas de las principales características más representativas del pop.

Artistas como Michael Jackson, Mariah Carey, Lady Gaga, Beyoncé, Jennifer Lopez y Madonna pueden presumir de formar parte de la historia del pop.

El pop nace como género musical a mitad de la década de los 50 en Reino Unido y Estados Unidos. Aunque es cierto que unas décadas antes, en concreto en 1926, se comenzaron a utilizar las primeras expresiones referentes de popular music.

En los 50 y 60 estuvieron marcadas por los ritmos y los sonidos del rock and roll. A lo largo de estos años, el pop únicamente se usaba para referirse a la música más comercial, suave y accesible de este género.

Pero en los años 70 revolucionó por completo el panorama musical y se produjo el cambio que ya se había comenzado a experimentar décadas atrás.

La ciudad de Liverpool y la aparición de bandas como The Beatles fueron, sin duda alguna, el inicio del pop y la evolución a lo que conocemos hoy en día. Esta música se puede reconocer fácilmente por la sencillez y simplicidad de sus ritmos y melodías. Además de la duración de las letras, siempre inferior a los tres minutos y medio.

Las bandas de pop de los 80, se les debe también esa forma tan particular de vestir y asociarse al mundo de las tendencias de la moda. Algo que se sigue manteniendo actualmente.

La música pop también tiene subgéneros, que han sido influenciados por la música latina, el dance, el rock y otros estilos; siendo los más populares el Indie pop, Electro pop, Pop latino, Reggae fusión y Pop rap.

La primera canción pop en el mundo fue “I’ll Never Smile Again”. A ella le han sucedido grandes éxitos como “Like a Prayer”, de Madonna; “Dancing Queen”, de ABBA; “Billie Jean”, de Michael Jackson, y “Baby One More Time”, de Britney Spears.

El género pop también se ha impuesto en el habla hispana con artistas como Joaquín Sabina y Alejando Sanz como algunos de los mejores cantantes y grupos del pop en español. Hasta la próxima semana.