Música y vida: Creación de públicos

Desde el año 2004, que formé la Orquesta de Cámara de Cancún y que vi la necesidad de acercar la música a todos los estratos sociales y económicos de nuestro bello Quintana Roo.

Todos los miembros de la orquesta decidimos que era hora de implementar algo para dar a conocer nuestro arte. Y por ahí surgió la idea que ahora está en la boca de muchos, y me refiero a la creación de públicos.

Existen mitos sobre la música como: la música clásica es aburrida, con esa música te duermes y un enorme etcétera. Pues vamos a explicarlo.

Y de ahí surgieron los conciertos didácticos de la orquesta y que nos ha permitido dentro de estos primeros 20 años de su formación, no solo convertirnos en la primera orquesta que ha tenido Quintana Roo, sino el que por 20 años ininterrumpidos, hemos ido a prescolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, parques públicos y cuanto auditorio hemos podido contactar o contratar, para presentarnos con este interesante proyecto que se ha ido puliendo y que es un producto de alta calidad, con un muy alto nivel musical, divertido y pensado para todo público y no solo para los niños, jóvenes estudiantes.

El papá o la mamá que asisten a los conciertos también aprenden y se sorprenden.

Eso nos encanta, porque nos permite que todos aprendan, sin importar la edad.

Al ir a un concierto los adultos no saben qué contestar a sus hijos, cuando estos preguntan ¿Qué instrumento es ese? Para la mayoría de los papás, todos son violines, grandes o chicos o flautas o flautitas.

Siempre he dicho que no es obligación saber todo, pero hay cosas de cultura general, que me parecen obligadas. Y aquí es donde los conciertos didácticos hacen un trabajo estupendo para las comunidades.

Acabar con el mito de que la música clásica es fea y aburrida; sembrar la curiosidad de escuchar más de eta música; y procurar ir a más conciertos en vivo de esta música. Recordemos que toda la música que escuchamos actualmente, tiene su principio en estas obras.

Sigan a la Orquesta de Cámara de Cancún en todas las redes sociales. Que viva la música. Hasta la próxima semana.