Me estaba acordando de varios de los musicales y me vino a la mente “Hello Dolly”, que estelarizara la tremenda Barbra Streisand y Louis Armstrong y que a reserva de la mayoría primero fue película y luego se llevó a Broadway. Lo clásico era al revés, primero tenían éxito en el teatro y después en el cine.

Un ejemplo de esto fue la obra “I King and I” (El Rey y yo) que protagonizó el actor ruso norteamericano Yul Brynner por más de 4 mil 500 funciones ininterrumpidas por más de 20 años en el teatro. Y de todos los musicales que fueron sin duda toda una época en el mundo, y cabe destacarse la importancia de los compositores.

De duplas entre músico y letrista. Le tengo respeto a los letristas, la parte instrumental me sale creo que bien, pero a la hora de meterle letra, me tardo horrores y hay más fracasos que aciertos.

En Broadway hubo una pareja fuera de serie. El músico era el gran Richard Rodgers y el letrista nada menos que Oscar Hammerstein. Gracias a ellos podemos decir que la década de mediados de los 40’s y parte de los 50’s fue la edad de oro del medio musical.

Como ejemplo tenemos Oklahoma, Carousel, South Pacific, El Rey y Yo, La Novicia Rebelde (The Sound of Music), por mencionar solo algunos.

El trabajo de este dúo dinámico obtuvo 34 premios Tony (Teatro), 15 premios Oscar, 1 Pulitzer, 2 Grammys y un sinfín de nominaciones. Con la proporción guardada, les comento que en México tuvimos una dupla musical de alta envergadura. Me refiero a Manuel Esperón (música) con Ernesto Cortázar (letra).

Estos grandes maestros compusieron una infinidad de canciones de música vernácula en cientos de películas del cine nacional en su mera época de oro. Espero sin duda fue el culpable de los estilos de Pedro Infante y Jorge Negrete.

Uno de los temas nacionales más representativos de este género es sin duda “Cocula” ¿se acuerdan de la letra de Ernesto Cortázar? Esa que dice… de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal y los machos de Jalisco afamados por entrones… para eso tren pantalones.

De ahí sigue la lista con No volveré, Traigo un amor, Ay Jalisco no te rajes, Cuando tú me quieras, Que lindo es Michoacán y muchas más. Eso es trabajo en equipo. Hasta la próxima semana.