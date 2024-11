Nace este sábado la tormenta subtropical ‘Patty’ en el Atlántico

La mañana de este sábado 2 de noviembre, a través del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), se dio a conocer la formación de la tormenta subtropical ‘Patty’ en el océano Atlántico.

Subtropical Storm #Patty Advisory 2: Patty Strengthens. Expected to Bring Tropical Storm Conditions to the Azores Tonight and Sunday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

El NHC ha informado que debido a la formación de ‘Patty’ se esperan condiciones de tormenta tropical, así como lluvias intensas la noche de este sábado y la mañana del domingo 3 de noviembre, esto en las islas Azores.

Subtropical Storm #Patty expected to bring tropical storm conditions and locally heavy rains to the Azores tonight and Sunday. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/5L3Bpt9Khu