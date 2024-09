Nace la ‘Tormenta Tropical Gordon’ en el Atlántico Central

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami, Florida, confirmó la formación de la Tormenta Tropical Gordon en el Atlántico central este viernes 13 de septiembre de 2024.

La advertencia número 9 emitida por el Centro de Predicción del Tiempo del SNM College Park señala que, a las 10:00 horas, la depresión tropical se fortaleció y ahora es oficialmente ‘Gordon’.

Según la información proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el centro de Gordon se encuentra en la latitud 19.4° Norte y longitud 38.6° Oeste, a unos 1,590 km al norte de las islas de Cabo Verde. Actualmente, no representa una amenaza para las costas de la península de Yucatán, México.

Here's the latest Tropical Outlook. Francine continues to weaken over land. NHC is issuing advisories on T.S. Gordon in the central Atlantic. There are also 2 areas of interest that has a 20/30% chance of development. None of these areas are expected to threaten FL. #flwx pic.twitter.com/x3JBJsBUrO