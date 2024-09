La tarde de este martes 24 de septiembre, autoridades del gobierno de Quintana Roo confirmaron la evolución del ciclón tropical ‘Nueve’ a tormenta tropical ‘Helene’, por lo que activaron medidas preventivas tanto en México como en la región del Caribe occidental.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, brindó detalles sobre la tormenta, que continúa acercándose a la región.

Según los últimos informes, la tormenta tropical ‘Helene’ se localiza a 295 km al este-sureste de Cozumel, México, y a 275 km al sur-sureste del extremo oeste de Cuba. La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y un desplazamiento al noroeste a 19 km/h.

Se prevé que el fenómeno hidrometeorológico continúe intensificándose en las próximas horas, con la posibilidad de alcanzar la categoría de huracán para el miércoles por la mañana, cuando llegue al extremo noroeste del mar Caribe.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) reveló que ‘Helene’ podría intensificarse rápidamente una vez que entre en el Golfo de México, alcanzando la categoría de huracán importante mientras se aproxima a la costa noreste del Panhandle de Florida el jueves.

Debido a este pronóstico, ya desplegaron alertas de huracán y marejada ciclónica para gran parte de la costa oeste de Florida y el Panhandle, con el riesgo de marejadas ciclónicas mortales y vientos huracanados cada vez más latente en esa región.

11 am EDT - Tropical Storm #Helene forms. Hurricane and Storm Surge Watches in effect for portions of Florida. Here are the Key Messages. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/O2vrmnsReN