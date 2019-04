Seleccionados de hockey, listos para el nacional

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En un mes, aproximadamente, el hockey estará participando en el Nacional Juvenil 2019, en Chetumal, específicamente en la Unidad Deportiva La Charca, del 22 de mayo al 1 de junio.

Carlos Martínez Salinas, titular de la Asociación de Hockey de Quintana Roo (AHQROO), explicó que están listos los representativos que acudirán al evento, en las categorías Sub 17 y 19 Varonil y Sub 19 Femenil, respectivamente.

En Sub 17, destacan los nombres de catorce chicos: Eduardo Aarón Rodríguez Jordi Ángel Jiménez, Andrés Manuel Ruiz, León Manzano Bryan, Axel Isaac de la Fuente, Jorge Enrique Bastarrachea, Darvin Emire Acevedo, Yaroslav Borisovich, Joshua Argenis Barredo, Emanuel Enrique Montes, Alexander Román, Andrés Cabrera, Mario Alberto Montañez y Maximiliano Tapia.

En cambio, la 19 la integran los siguientes: Alan Alcides Sánchez, Alexis Alberto Aguilar, Andrés Amisadai López Ramírez, Armando Valdivia Cauich, Arturo Marín, David Alonso Pantoja, Dennis Guadalupe Rivera, Eduardo Gutiérrez, Enrique Solórzano, Hugo Obed Sánchez, Jesús Giovanni Ávila, Joad Manuel Delgado, José Luis Vargas, César Javier y Julio Osvaldo Pantoja Estrada y Roberto Carlos Vargas.

Finalmente, la Sub 19 Femenil estará conformada por doce chicas: Andrea Gamboa, Daniela Solórzano, Diana Ivonne Betanzos, Griselda Hernández (prospecto a seguir, según el entrevistado), Karen Esmeralda Rodríguez, Luz de Alba Mendoza, Mariana Reyes, Miranda Peláez, Mónica Emire Acevedo, Sofía Guadalupe Hernández, Valeria Irais Córdova y Vanessa Sánchez.

“Los jugadores Sub 19 Varonil serán evaluados para los Pre Selectivos Nacionales Sub 21 y Sub 18. Ahora bien, las chicas es un tema de papeles.

En la reunión de Conade, apelarán la incorporación de la Femenil como representación del estado, ya que somos anfitriones”, expuso Martínez Salinas.