Nadador de Chetumal desea consolidarse este año

Después de tener un cierre de año con dos medallas de oro en el Campeonato Nacional de Invierno de Natación, el chetumaleño Jesús Aguilar Mejía buscará consolidarse como uno de los mejores nadadores del país.

Bajo la supervisión del profesor Segundo Guillén, el tritón caribeño ha tenido un gran crecimiento dentro de su trayectoria en esta exigente disciplina, en la que ya consiguió también una medalla de plata en los Juegos Nacionales Conade del 2022.

“ Mi primera participación con la selección estatal en unos Juegos Nacionales fue en el 2021, en el que me quedé muy cerca de obtener medallas, pues terminé en cuarto lugar en las tres pruebas en las que participé, pero ya en la edición de este año logré darle una medalla a mi estado al ganar la plata en los 200 metros mariposa, que ha sido lo más importante que he ganado hasta ahora”, señala.

La historia en la natación para este joven de 16 años se remonta al 2012, año en el que inició en este deporte, pero no por gusto, sino por recomendación médica, pues los problemas de salud que padecía le obligaron a acudir al profesor Segundo Guillén y al Club Acuática, ubicados en la alberca del gimnasio Nohoch Sukun de Chetumal, donde inició su camino con menos de seis años de edad.

Actualmente, Aguilar Mejía asegura haber encontrado su verdadera pasión en este deporte, al que ingresó por obligación, pero que día a día, desde hace 10 años, le tomó mucho cariño, pero, sobre todo, respeto y dedicación.

“La natación me ha dado todo, me dio muchos amigos, me dio disciplina, viajes, conocer muchos lugares muy bonitos y estoy dedicado completamente a hacer bien las cosas”.