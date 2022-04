Nadie nos puede arrebatar nuestro futuro: Laura Fernández

"Participemos con firmeza para ser factor de cambio en esta elección, porque nadie nos puede arrebatar ese futuro, lo que hemos construido y lo que construiremos gobernando en serio", afirmó Laura Fernández, candidata a gobernadora por la coalición "Va Por Quintana Roo".

Al continuar con su campaña por cada rincón de la entidad, la abanderada del PRD, PAN y CONFIANZA hizo un llamado a los quintanarroenses a reflexionar su voto el 5 de junio, porque "su participación en este proceso electoral marcará la historia de nuestro Estado, de ustedes y sus familias".

En especial dijo que su gobierno trabajará de la mano con la gente para defender lo que se ha construido y mejorar en serio el futuro de Quintana Roo.

“Ofrezco un gobierno que de una posibilidad para salir adelante. No el panorama desastroso que presenta el municipio Benito Juárez, con problemas de basura, contaminación, falta de mayores oportunidades laborales, inseguridad y la insensibilidad del gobierno municipal que desatiende, reprime y facilita tragedias, como la muerte de una estudiante, por no aprobar la construcción de un puente peatonal”, expresó Laura Fernández.

Agregó que hoy en día “Cancún no da lo necesario para tener calidad de vida, para vivir felices y en armonía. Vamos a trabajar para que esto suceda. Convocamos a los jóvenes, familias, amigos, vecinos para generar una red impresionante y un bloque para ganar Quintana Roo".

Laura Fernández sostuvo que en Cancún "hemos vivido la peor desgracia, pero tenemos que salir adelante y lo tenemos que decir. No quiero que mi ciudad siga con baches, no quiero un Cancún inseguro, no quiero la preocupación y angustia de que las personas salgan al trabajo o a la escuela y vivan con miedo”.

La abanderada PAN, PRD y Confianza dijo que Cancún de cabeza “por malas administraciones municipales que están dedicados a dar ocurrencias y disparates por la falta de experiencia y también porque tienen intereses muy personales”.

En este sentido, remarcó que el Partido Verde "ha hecho un gran daño en nuestra ciudad”.

“Son los del Verde los que controlan a Morena, los que se aprovechan y sacan raja de esa marca y los que están detrás de Mara Lezama”, subrayó.

“No es casualidad que el bulevar Colosio esté como está, no es casualidad que haya fallecido una joven estudiante de la Anáhuac porque no quisieron poner un puente peatonal. Salieron los jóvenes a manifestarse un día y luego ¿qué pasó? Ni están haciendo el puente, ni están arreglando la Colosio. Por todo ello”, indicó.

Tras dar a conocer sus propuestas que garantizarán una mejor calidad de vida para la población, Laura Fernández precisó que la diferencia en esta contienda electoral es que “nosotros encabezamos una propuesta seria y con experiencia comprobada de gobierno”.

“Hemos resuelto los problemas, cuando fui presidenta municipal 5 años en Puerto Morelos ganamos porque nos comprometimos, trabajamos de la mano con la gente, haciendo nuestros los problemas que tenía Puerto Morelos y así como lo hice ahí lo puedo hacer en todo el estado”, manifestó.