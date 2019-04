Nadie puede estar por arriba de las leyes

Del doctor Alberto Briceño Ruiz, presidente emérito de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social

“Hoy en la mañana, como seguramente sucedió con mis queridos compañeros y amigos maestros de la facultad, puse en duda el contenido de un memorándum supuestamente suscrito por el presidente de la República, con relación a la legislación educativa. Lo acabo de escuchar y de ver al propio presidente, por lo que no se tiene la menor duda: afirmó que la ley no puede estar por encima de la justicia y por lo tanto no debe acatarse la ley”.

“Independientemente de lo que el presidente estime justo o injusto, la ley se aplica a todos; en caso de desacuerdo puede interponerse el amparo, pero el presidente no puede estar por encima de la ley y menos determinar lo que sea justo o injusto. Él tiene la facultad constitucional de enviar una iniciativa que derogue y/o abrogue la ley. El memorándum lo puede enviar a sus colaboradores pero nunca decirles que no cumplan con la ley, para ello tiene facultad de promover la legislación que estime injusta. La ley es dura, pero es la ley y debe acatarse mientras esté vigente”.

“Qué grave es que pretenda legislar así como que lo haga por un memorándum. Sus colaboradores están obligados a acatar la ley, no a violarla”.

“Lamento que por el apoyo popular que tiene pueda sentir que sus actos, como el memorándum, estén por encima de la ley. Como maestro de la Facultad de Derecho, a mis 84 años de edad, condeno y repruebo esta actitud, que nos conduciría no solo a una dictadura sino a tener un presidente con poderes absolutos”.

“Te invito respetuosamente a que exijamos al presidente que rectifique su actitud; es el primer como mandatario a cumplir con la ley”.

“Qué pena me da como abogado y como mexicano tener un presidente que así quiera gobernar. Te ruego difundas tu propia opinión con relación a este acto que yo condeno”.

“Se le va a tener que remover de su cargo”. Dura lex sed lex.

Dura lex sed lex: es una expresión de origen latino que traduce, literalmente, 'dura ley, pero ley'. Y que podríamos verter al español como 'la ley es dura, pero es la ley'.

Como tal, la frase es una máxima jurídica que expresa la necesidad y la obligación de respetar y aplicar la ley en todos los casos, incluso cuando esta pudiera resultar rigurosa o excesiva, pues el respeto a la ley es positiva para la vida en sociedad y beneficiosa para todos en general.

El origen de la expresión lo podemos rastrear en el Derecho romano, con motivo de la introducción de la ley escrita en la antigua Roma. Hay que recordar que, antiguamente, la ley era transmitida por vía oral y era aplicada al arbitrio del juez, por lo tanto, era susceptible de ser objeto de alteraciones o interpretaciones personales que beneficiaran a unos y perjudicaran a otros.

Entonces, lo que procuraba era establecer que, independientemente del criterio o las interpretaciones de la autoridad competente, había una ley ineludible e igual para todos que estaba escrita y que era preciso cumplir y respetar.

Así, la ley “es dura, pero es la ley” es un dicho jurídico que llama a atenerse a lo que la ley dicte, sin consideraciones o apetencias personales, inaugurando una nueva forma de entender el derecho en el sometimiento a la ley escrita.

No se puede modificar la Constitución con un memorándum

“Les comparto la reflexión que nos hace Leopoldo Hernández Romano, ex consejero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, con relación al memorándum-decreto que expidió en redes el señor presidente de México, sobre incumplir con la legislación vigente en materia educativa”.

“La decisión de hoy de AMLO, nos pinta lo que viene para el País, alea jacta est”.

“Un gobernante que modifica la Constitución con un memorándum, sin que ardan las redes y las calles, habla de la apatía y permisividad de nuestra sociedad. De su conformismo, ignorancia y ceguera. Lo mismo pasó en Venezuela, nadie levantó la voz lo suficientemente alto al inicio, pretendió poner un alto, defender las instituciones, aun a costa de su seguridad, y hoy, está en donde está.”

“López Obrador amenaza, agrede, arrasa, sin que algo pase, la destrucción de nuestras instituciones, la economía y el tejido social es una realidad, que la gran mayoría de la sociedad se niega a ver o simplemente no entienden”.

“Estamos más preocupados por reflexionar y/o descansar esta Semana Santa, que por defender el Estado de Derecho. Creemos que el país puede esperar, que milagrosamente la Corte hará su trabajo o los senadores de oposición estarán dispuestos a contener. Queremos un milagro, operado por un ente supra social. No va a ocurrir.”

“Si México pierde esta batalla, sin temor a equivocarme les digo, perdimos al país que construimos a partir del 85. Con todas sus debilidades y una grave injusticia social. Pero un país que veía al futuro, con una democracia que operaba, Instituciones que daban traspiés pero caminaban, una industria competitiva, un déficit educativo que trataba de ser atendido, unas finanzas públicas sólidas, abierto al mundo, preocupado de la cultura, que sabía vivir con su pasado e historia, trabajando ante una nueva realidad social, que buscaba empezar a integrar diferencias sociales, económicas, religiosas, sexuales y étnicas. Con una gran corrupción y cinismo, señalado por una libertad de expresión. Con inseguridad, pero libertad”.

“Hoy las nubes cubren nuestros sueños, ha empezado a llover y nosotros no quereos aceptar que la tormenta ya empezó y va a cambiar todo. Pensamos que nuestro paraguas de bolsillo nos mantendrá a buen resguardo, cuando el aire empieza a arreciar”.

“Probablemente hoy sea el día en que no haber levantado la voz de manera contundente y con fuerza, se convierta en él hubiera de un futuro despedazado por culpa de nuestra apatía ciudadana”.

“Hoy los invito a levantar la voz, a gritar por nuestra Constitución, a poner límites a un sueño mesiánico, impedir que se vayan al diablo las instituciones, la libertad de prensa, nuestras Instituciones y la verdad”.

“Hoy el presidente (si, con minúscula) reto al Estado de Derecho, es nuestra última oportunidad. ¿Vamos a levantar la voz y defenderlo o cedemos la plaza?”.

“Yo por lo pronto digo: Así No AMLO, Yo Si Quiero Contrapesos; La Ley Por Encima de Todo; Respeto a la Constitución:

Leopoldo Hernández Romano”.

Andrés Manuel de Macuspana, Primero de Su Nombre, Rey de los Mexicanos: Alberto Mansur

“Ayer López rompió la caja, quemó lo que quedaba de la República, dio el tiro de gracia al orden constitucional y la división de poderes”.

“Alabado sea su majestad Andrés Manuel de Macuspana, Primero de Su Nombre, Rey de los Mexicanos y de los Pueblos Originarios, Señor de los 32 Estados y Protector de la Nación”.

“Nuestro monarca firmó un edicto real (memorándum, le llamó) en el que instruyó a sus súbditos y ministros hacer caso omiso de la Constitución. Ésta, desde ahora, es solo un compendio de sugerencias y buenos deseos, así como su Constitución Moral. La Ley Fundamental de nuestro país es y será su Soberana Voluntad; lo que se le hinchen los huevos, pues”.

“La orden real no tiene desperdicio. Aquí la inserto completa:”

“Desmenucemos: Nuestra Alteza Serenísima del Ganso Cansado empieza, como siempre, echándole la culpa de todo a sus chivos expiatorios favoritos: los neoliberales, los extranjeros, los de arriba, la mafia en el poder, el pasado”.

“Después miente. Dice que la reforma educativa no ha mejorado la calidad de la educación en el país, cuando todos los indicadores y mediciones objetivas demuestran lo contrario. Él, como es su costumbre real, tiene otros datos”.

“Se queja Nuestro Señor de que “este conjunto de modificaciones legales (fue) impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito” y procede a hacer justamente eso: dar un manotazo autoritario y recurrir a una campaña de descrédito”.

“George Orwell estaría orgulloso, me cae”.

“Nos aclara a los súbditos que, si bien todos somos iguales, hay unos más iguales que otros. Los menos iguales de los iguales son los maistros de la CNTE”.

“Nos hace saber que, como no le alcanzan los votos en el Congreso para hacer lo que le da su regalada gana, entonces de todas formas va a hacer su regalada gana porque ni modo de que no lo haga”.

“Él no es el florero. Él es quien manda aquí. Faltaba más”.

“Remata su edicto citando a San Benito de Juárez “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho” dice al cierre. Nos recuerda así que a ese prócer de la patria nada le importaba más que el derecho y la ley, excepto el acabar con sus enemigos. Maximiliano y Miramón murieron fusilados, ¿sabía usted?”.

“La otra máxima de San Benito de Juárez era: “No te metas con mi cucú o te parto la ma…”, mejor conocida por su versión para toda familia: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

“En toda, toda, la historia del PRIAN nunca ningún presidente tuvo el descaro de emitir un memorándum ordenando se ignore la Constitución”.

“¿Es éste el cambio verdadero? ¿Neta? ¿Todavía es un honor estar con Obrador? ¿Dónde está la izquierda que dio sangre y vidas luchando justo en contra de esto?”.

“Está ahí, junto a Pablo Gómez, lamiendo la bota del dictador. Pablo Gómez, el que ha hecho una vida y milagro de decir que participó en el movimiento del 68. El que ha usufructuado la muerte a ráfaga y bala de sus amigos que dice y dice y dice haber presenciado. Ese Pablo Gómez”.

“¿Qué sigue? ¿Otro memorándum ordenando que se ignore las suspensiones en un amparo? Mmm. Qué conveniente habría sido uno de esos cuando El Encino, ¿no?”.

“El asunto no es menor ni se limita a los maestros, la educación pública, la CNTE”.

“No. Esto es una probadita de lo que está por venir”.

“En otro texto escribí sobre la dictadura que teje El Peje. El tejido está completo. La dictadura es ya una realidad”.

“Cuando nos despertamos, el dinosaurio no solo seguía ahí. Era un Tirano-sauro Rex que rugía gustoso mientras sus rémoras lamían sus huevos y nos preguntaban “… y dónde estabas tú cuando ___(agregue aquí la pen… del pasado de su preferencia)___ …”.”

“Estaba aquí mismo, chairo. Dando la batalla que tú ya abandonaste”.

“La Constitución no es solo un libro de hueva lleno de leyes que recitamos en la clase de civismo y que nadie entiende ni vuelve a leer”.

“La Constitución es, fundamentalmente, lo único que protege a los ciudadanos de los excesos del poder”.

“La Constitución nos da derecho a pensar y decir lo que queramos, a llevar la fe que nos convenza, a que no nos encarcelen o confisquen nuestros bienes arbitrariamente, sin juicio, sin razón”.

“Sin ella, no somos ciudadanos, somos súbditos, ciervos, del Tlatoani que se siente en la Silla del Águila y sus esbirros”.

“Cuando el presidente emite un memorándum que instruye a las autoridades a ignorar la Constitución, tu y yo, los ciudadanos de a pie, nos quedamos sin escudo, sin defensa”.

“Hoy es la reforma educativa. ¿Mañana? Mañana viene la libertad de prensa. Ya nos lo advirtió: “Si se pasan ya saben lo que les pasa”. Pasado mañana será la propiedad privada. La próxima semana será la garantía de audiencia antes de ir a la cárcel”.

“Así, entre memoranda, aplausos y porras de los solovinos oportunistas apologistas del régimen es como muere la democracia”.

“Para los que dicen “México no es Venezuela“, ayer México dio el primer paso para ser Venezuela, el mismo paso que dio Venezuela cuando decía que Venezuela no era Cuba, el mismo paso que dio Cuba cuando decía que Cuba no era la Unión Soviética”.

“Ese paso. El paso del dictador y sus apologistas”.

Artículos de la Constitución y juramento que hacen senadores, diputados y el presidente de la República

El artículo 87 de la Constitución expresa que: “El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ‘Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo, demande’ “.

La protesta de diputados y senadores. De conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Locgeum) la protesta de los diputados debe realizarse el 31 de agosto del año en que corresponda la renovación de la Cámara, y durante su sesión de instalación, que será presidida por la mesa directiva del Colegio Electoral. El primero en rendir la protesta debe ser el presidente de dicha mesa directiva, quien posteriormente la tomará a los demás integrantes de la Cámara. El texto de la protesta es muy similar a las ya transcritas. El procedimiento de protesta de los senadores se realiza también el 31 de agosto del año de la elección, en términos muy similares al caso de los diputados (artículo74 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).

Nadie puede estar por arriba de las leyes

Y deben de tener bien claro todos los que juraron respetar la Constitución, ya que esto no es una falacia, es una realidad y nadie, pero nadie, está por arriba de las leyes.

A todos los que piensan que tienen derecho de entrar en un libertinaje y de abusar de la confianza de los que votaron por ellos, están equivocados, a eso se le llama abuso de confianza.

La libertad es una responsabilidad y está basada en el respeto a la Constitución y a las leyes que juraron respetar, y, quienes no lo entienden son unos “mequetrefes” ya que significa que son personas faltas de formalidad y de juicio, en quienes no se puede confiar.

Y si en la actualidad la gente tiene la libertad de consumir alcohol, de mentir, de robar y todo, es porque o no saben o viven en una situación de desubicación total con respecto a lo que son las responsabilidades.

En la antigüedad el que cometía un acto de mentir era considerado un delincuente, una persona que estaba fuera de la ley y eso debe ser una realidad sagrada tal como se deben respetar los 10 mandamientos: 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas; 2. No tomarás el nombre de Dios en vano; 3. Santificarás las fiestas: 4. Honrarás a tu padre y a tu madre; 5. No matarás; 6. No cometerás actos impuros; 7. No robarás; 8. No darás falso testimonio ni mentirás; 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el número 10. No codiciarás los bienes ajenos.

Para los que se dicen católicos, no sean mochos, no sean falsos, no sean hipócritas, cumplan con lo institucionalizado por las leyes religiosas, los estados de derecho y las constituciones que es lo único que nos da la oportunidad de que se respeten nuestras diferencias para que tengamos equidad e igualdad ante un jurado.

Y si 30 millones de gentes votaron a favor del último gobernante eso no significa que los 117 millones de mexicanos estemos de acuerdo con las acciones y libertinajes que están tomando estos mequetrefes.

Algunos de los presidentes que han sido destituidos o presionados a renunciar

Estos son algunos de los presidentes que han sido destituidos:

Venezuela: El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, cesado en mayo de 1993, y destituido el 31 de agosto de 1994.

Ecuador: Abdalá Buc aram, acusado de desvío de fondos públicos, destituido el 6 de febrero de 1997 por "incapacidad física y mental", seis meses después de su investidura.

En abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez, acusado de colocar a allegados en la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente destituido por el Parlamento.

Perú: Alberto Fujimori fue destituido el 21 de noviembre del 2000, "por incapacidad moral permanente". En 2007, fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Paraguay: Fernando Lugo, destituido el 22 de junio de 2012 "por mal desempeño de sus funciones", en un juicio político por el Senado.

Indonesia: Abdurrahman Wahid, acusado de incompetencia y corrupción, destituido el 23 de julio de 2001 por el Parlamento.

Lituania: Rolandas Paksas, destituido el 6 de abril de 2004 por "violación grave de la Constitución y faltar al juramento constitucional". Acusado de conceder la nacionalidad lituana a un empresario de origen ruso, que era su principal apoyo financiero.

Otros jefes de Estado fueron forzados a renunciar por la presión popular y política. En estos casos, los parlamentos o los organismos encargados de abrir un proceso en su contra no tuvieron que actuar.

Brasil: Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió el 29 de diciembre de 1992 al abrirse su proceso de destitución ante el Senado.

Dilma Rousseff fue destituida bajo la acusación de hacer maniobras contables para maquillar el déficit fiscal sin pedir autorización al Congreso.

Israel: por un caso de evasión fiscal y corrupción, el presidente Ezer Weizman dimitió en julio del 2000, antes que enfrentarse a un proceso de destitución.

En junio de 2007, el presidente Moshe Katzav, implicado en un escándalo sexual, dimitió también. Fue condenado y encarcelado en 2011.

Alemania: El presidente de la República Federal, Christian Wulff, se vio obligado a dimitir en febrero de 2012 al levantarse su inmunidad. Inculpado por corrupción, posteriormente fue declarado inocente.

Guatemala: Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, se vio privado de su inmunidad por el Parlamento el 1 de septiembre de 2015. Ante el riesgo de ser destituido, renunció al cargo dos días más tarde y fue colocado en prisión preventiva.

Otros jefes de Estado se vieron sometidos a un proceso de destitución, que no dio resultado. Fue el caso de Boris Yeltsin en Rusia (1999), Luis González Macchi en Paraguay (2003), Roh Moo-Hyun en Corea del Sur (2004) o Hery Rajaonarimampianina en Madagascar (2015).

En Estados Unidos, en dos ocasiones la Cámara de Representantes votó por la acusación ('impeachment') del presidente, primero Andrew Johnson (en 1868) y luego Bill Clinton (en 1999). Ambos fueron salvados por el Senado.

En 1974, la Cámara inició los trabajos de cara a un 'impeachment' del presidente Richard Nixon, pero el procedimiento fue abandonado después de su dimisión.

Actuar con la verdad es lo que da la oportunidad de que las gentes reflexionen y no arruinen ni destruyan el futuro de sus hijos y de sus nietos… amén.

Es importante reconocer que el mundo tiene memoria, y, la memoria en el mundo está basada en la libertad de expresión y en la democracia, no en el abuso.

