Nadine deja inundaciones en el sur de Quintana Roo

La tormenta tropical Nadine provocó fuertes precipitaciones y vientos que alcanzaron los 80 kilómetros por hora en la zona sur de Quintana Roo, aunque la alerta temprana permitió que la población tomara precauciones con tiempo, evitando de esta manera saldos fatales.

Los vientos provocaron también la caída de árboles y postes en algunas zonas de la ciudad de Chetumal.

El gobierno del Estado incluso habilitó dos refugios de primera apertura en la zona de Chetumal, incluyendo las instalaciones de las escuelas CBTA 11 que se ubica a la salida de la capital y la Eva Sámano de López Mateos en la colonia Comité Proterritorio, que son las áreas que son más propensas a padecer de inundaciones.

Estos sitios fueron por lo que ya cuentan con todo lo indispensable para recibir a las familias que requieren de un sitio seguro.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Othón P. Blanco Yensunni Martínez Hernández, desde las primeras horas de este sábado realizaron los recorridos para supervisar las labores de desazolve y limpieza de pozos de absorción, drenes y alcantarillas, para que el agua fluya sin obstáculos y de esta manera se liberen las calles y avenidas que presentaban encharcamientos.

La jefa del Ejecutivo, resaltó que de nueva cuenta se están encontrando grandes cantidades de basura, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar desechos en la vía pública, ya que esto es uno de los principales factores que provocan inundaciones.

“En la limpieza de la red pluvial, tenemos lodo, tenemos basura, por eso la importancia de decirle a la gente que no tire basura y mucha hojarasca, que también nos ayudaría si cada quien limpia sus frentes de sus casas, acaba de pasar una lluvia fuerte y volvemos a salir en medio de las tormentas con el objetivo de evitar en el mayor de los casos, las inundaciones y los encharcamientos, que dependen de la cantidad de milímetros que caigan porque esto fluye y volvemos a limpiar, seguirán las lluvias en el resto del día, así que por favor si no tienen que salir, no salgan”.