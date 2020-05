Nancy Quintal exalta labor de médicos con nuevo tema

La escritora, poeta y cantante chetumaleña, Nancy Quintal, conmovida por la situación que se vive actualmente en el mundo debido a la pandemia de coronavirus y escuchando las vivencias de su sobrino que es médico de una institución pública, decidió crear “Días difíciles”, un himno que enaltece la labor de todos aquellos que arriesgan su vida por los demás, además de crear conciencia en la sociedad para que esto pase lo más pronto posible.

“Soy escritora, poeta y es una actividad que me gusta mucho, inicialmente la canción surge como un poema dedicado a mi sobrino que es médico y que empezó a recibir muchísimos pacientes cuando comenzó la pandemia, él está en el IMSS de Tijuana y justo la canción inicia diciendo que sólo estamos cerca en el celular porque es la única forma en que nos comunicábamos, él ha sido siempre mi compañero en la música y en los libros y por eso decidí dedicarle este poema como un homenaje a todos los médicos que junto con él enfrentan el coronavirus”, expresó Nancy con respecto a su nueva canción, la cual a dos días del estreno en plataformas digitales lleva casi 12 mil reproducciones.

“De todo lo que él me contaba que padecían los médicos surgió la letra, la gente tiene que entender que para no saturar los hospitales se tienen que quedar en su casa y así los ayudan pues no se daban abasto”, señaló.

Para lograr esta pieza musical, Nancy Quintal junto con su amigo, el guitarrista Antonio Castro comenzaron a esbozar el ritmo y de pronto lograron que 10 músicos de distintas partes del país se sumaran al proyecto a distancia, así luego de más de un mes y mucho trabajo dieron vida a este reggae que incita a la paz y homenajea a esos héroes con bata que han sido atacados en medio de esta crisis sanitaria.

“El 24 de marzo el poema hecho canción estaba listo y lo dimos a conocer hasta el 27 de abril. Los de la trompeta, el saxofón y el trombón fueron los primeros a quienes se les mandó la nota chifladita, pero necesitaban las partituras, entonces nos sentamos a hacer partituras de los instrumentos de los 10 músicos desde sus casas. Y luego le encargamos el ensamble musical a Jorge Ávila, de La Corte Records, ya que quedamos contentos nos acercamos a Jacqueline Estrada, del Instituto de Cultura, para mostrarle el poema musicalizado, al escucharlo se sumó al proyecto y nos hizo la edición del video en una semana”, dijo.

Actualmente, Nancy se encuentra escribiendo una nueva letra con el resultado de esta experiencia vivida por el pueblo quintanarroense y el mundo, la cual saldrá a la luz ya que haya pasado el confinamiento.

“Estoy creando una nueva letra con la misma música para ahora que podamos abrazarnos y besarlos, luego de esta pandemia, espero como muchos salir avante y cantarla juntos”, indicó.