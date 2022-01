Naomy refresca su música y prepara shows en vivo para este 2022

El 2021 fue el año en que Naomy Rey supo lo que se siente que los fans le pidan autógrafos o le manden mensajes para decirle que se sienten identificadas con sus canciones. “Jamás me imaginé lo que estoy viviendo y sintiendo”, dice esta joven cantante de 16 años que apenas en 2020 comenzó su carrera.

“Me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho porque en este año avanzamos en los objetivos que nos habíamos planteado e incluso superamos algunas metas que nos habíamos propuesto”.

En junio, por ejemplo, tuvo la grata noticia de que había sido nominada al premio Grandeza Hispana Internacional en la categoría de Pop Latino. El 21 de ese mes se llevó a cabo la ceremonia de premiación y efectivamente Naomy ganó esa categoría como Revelación Juvenil Femenil.

“El premio es algo de lo que me siento muy orgullosa pero también pude terminar mi EP con cuatro canciones y lanzamos un video en YouTube. Lo increíble de todo esto, y que es algo que no me esperaba que sucediera tan pronto, es que esas canciones que salieron de mi corazón ahora las utilicen otras personas para dedicarlas. Esa parte me hace muy feliz”

“Eres la luz” y “Si es amor” son los dos temas que mayor impacto han tenido. Ambas fueron escritas por Naomy, y la primera de ellas está inspirada en su hermano, por lo cual es una canción a la que le tiene mucho cariño.

Foto: Cortesía

“Me imaginaba que esto sucedería pero no pensé que fuera tan bueno, que se sintiera tan bien”, dice la cantante, quien prepara ya nuevas canciones para el año 2022.

“Trabajamos en mejorar nuestro sonido, queremos refrescarlo, hacerlo más juvenil; nuestras nuevas canciones tendrán un sonido totalmente renovado”.

La carrera de Naomy comenzó hace un par de años. Ya con la idea firme de ser cantautora, descubrió la inspiración de su estilo al escuchar a Stevie Wonder, Lara Fabian, Trijntje Oosterhuise, Donna Summer y Gloria Gaynor.

A dos años de aquel primer encuentro con el pop, Naomy prepara la siguiente etapa: “En el siguiente año esperamos tener la condiciones para retomar las presentaciones en vivo. Ya tuvimos un primer concierto que resultó mejor de lo que me imaginaba. Un día antes del show no podía dormir pero tenía que descansar… fue una sensación emocionante que ya quiero repetir”.