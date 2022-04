Como lo anticipó el año pasado, este 2022 Naomy Rey da un giro a su carrera al incursionar en el mundo del pop urbano, género que había llamado su atención como fanática y que ahora hace propio de la mano del reconocido compositor Jesús Antonio López Rico y del productor Miguel Rivero.

“Estoy muy feliz, aunque sí representa algo totalmente nuevo para mí. Tanto Miguel como GROMM me han hecho sentir muy cómoda, pero el pop urbano no se parece a la balada, que era lo que yo venía haciendo. Aquí los tempos son más rápidos, las notas no son tan largas ni existe tanto embellecimiento en la voz”, explica Naomy Rey.

El cambio de género musical para Naomy Rey viene acompañado de una transformación total, pues ya se encuentra trabajando con su equipo para transformar su imagen, su vestuario y hasta su propuesta en el escenario para cuando llegue el momento de presentarse en vivo, incluso, hasta clases de hip hop está tomando para regresar al cien a los escenarios.

Dentro de esta reinvención total, Naomy está involucrada completamente en la composición de las letras que serán parte de esta nueva etapa, donde desea que cada una de sus canciones refleje a la perfección sus sentimientos, preocupaciones e inquietudes.

Seguidora desde hace tiempo de figuras como Danna Paola, María Becerra o Tini, Noamy Rey se siente entusiasmada, aunque impaciente por subir a las plataformas los primeros resultados de esta nueva etapa en su carrera.

“Todo el equipo es muy joven, lo que ha hecho que las cosas fluyan mejor. Me siento muy contenta y emocionada con lo que viene”, finaliza.