Natalia Ontiveros busca un cambio a través de su música

Preocupada por la falta de guía de las jóvenes de hoy, la cantante de nacionalidad argentina pero mexicana por decisión, lanza fuerte mensaje con su nuevo sencillo Patrona y Cabrona, en el que invita a las mujeres a tomar las riendas de su vida pero con respeto y responsabilidad. En entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, la cancunense comparte sus logros y las sorpresas que tiene para sus seguidores.

Luego de grabar algunos covers de balada, Natalia decidió viajar a Cuba para conocer influencias musicales y ahí es donde encontró el camino que quería seguir, comenzó su formación vocal y las alianzas profesionales que la llevaron a lanzar su primer sencillo llamado “Buscando Marido” al ritmo de cumbia-reggaetón, que fue bien aceptado por el público, continuó su éxito con La Patrona y ahora presenta el tema “Patrona y cabrona”, con el que busca marcar un fuerte cambio social.

“Es un nuevo tema que estoy haciendo en agradecimiento a toda mi gente de México, estaré filmando el video en Ciudad de México con Candela Music, tiene mensajes positivos, de que podemos ser patronas de nuestra propia vida, a través de la patrona muchas mujeres se han visto identificadas y estamos trabajando para que cumplan sus sueños, le echen ganas. Todas las mujeres somos reinas y merecemos lo mejor, pero hay que sabernos querer y respetar”, expresó Ontiveros, quien viendo la sociedad actual, busca lograr un cambio.

“Soy una mujer sin tabúes, he hecho topless pero con medida y precaución porque tengo hijos que arrastro con mis consecuencias, estoy sorprendida de las jovencitas que veo en el antro, entonces, el mensaje de La Patrona es respétate para que te respeten, cuídate para que los demás te cuiden, puedes ser patrona de tu vida pero direcciónalo, las mamás a sus hijas cuídenlas y protéganlas”.

Lucha por ganarse un lugar en la industria

Bella y talentosa, pudiera pensarse que Natalia ha tenido una vida fácil y llena de éxitos; sin embargo, ha salido con la frente en alto después de fracasos, decepciones y momentos difíciles.

“No ha sido fácil, he sido patrona de mis propias decisiones y no todas han sido correctas, muchos caminos se me han cerrado porque hay mucha competencia y por no decidir otras opciones, muchas veces he vuelto a casa llorando. Me ha costado estar lejos de mis hijos, los viajes, el vivir sola en hoteles, en que las personas no creen en ti, todas esas desilusiones que uno va viviendo son las que me han hecho más fuerte”.

Finalmente, Natalia continúa persiguiendo las metas que cada vez va poniéndose y prepara grandes sorpresas para sus seguidores, más música y un nuevo disco.

¿Quién es Natalia?

Natalia Ontiveros nació en Salsipuedes, Argentina, lugar donde junto con su abuela que era cantante de tango, veía películas y escuchaba música mexicana que la inspiró a soñar con ser artista o cantante, así arrancó su viaje. Comenzó en Chile como modelo y una oportunidad la llevó a México, llegó directamente a Cancún hace 18 años y empezó a grabar su nombre en las pasarelas; su belleza la llevó a ser portada de Playboy México y Colombia y de la revista Rolling Stone, donde un show despertó esa llama musical que vivía dentro de Natalia.