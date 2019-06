Nataly Umaña, enamorada de México

Jocelyn Díaz

Cancún, Q.Roo. -La bella actriz Nataly Umaña, quien da vida a Tatiana en la telenovela “Por amar sin Ley”, confesó sentirse sumamente agradecida por las oportunidades que le ha dado nuestro país y su gente, por lo que espera pronto regresar a la televisión mexicana, mientras tanto realiza un festival de teatro en su natal Colombia y continúa su faceta como empresaria, así lo compartió en entrevista con Novedades Quintana Roo.

“Si tengo la oportunidad de regresar a México yo feliz, es un país que amo, me encanta la gente, su cultura sus paisajes bellísimos y su gastronomía es riquísima, entonces sería muy feliz de estar alternando Colombia con México, ojalá tenga la oportunidad de regresar a sus pantallas”, dijo.

“Estoy tan centrada en mi país con el festival teatral que no he tenido ni tiempo de castear, pero por ahí comienza una nueva producción a ver si llegamos a un acuerdo, ojalá”, expresó la actriz colombiana.

También te puede interesar:Exhiben monedas encontradas en naufragio en Cozumel

“Llevo 15 años actuando en mi país, donde he hecho gran parte de mi carrera; sin embargo, me siento muy afortunada de estar en una telenovela tan exitosa como lo es ‘Por amar sin ley’, estar en la segunda temporada y ver cómo este personaje de Tatiana va agarrando fuerza ha sido maravilloso. Estoy agradecidísima con México y su gente hermosa, me abrieron las puertas y sus corazones a través de esta novela”, detalló la actriz, vía telefonica desde su natal Colombia.

Tatiana comenzó siendo una bailarina en un centro nocturno, papel que Nataly agradeció; sin embargo, no fue una tarea sencilla para ella.

“Tatiana es de esos personajes que unos la quieren y otros la detestan. Yo defiendo mucho a Tatiana al mil porque está ayudando a Juan para que salga adelante y trata de ser buena persona como los demás”.

“Desde un comienzo he hecho trabajo de campo con los personajes que me ha tocado hacer y respetar a cada uno sea lo que sea. En la primera temporada era bailarina de un club nocturno, entonces tuve que tomar clases de Pool Dance, hice muchísimo ejercicio, usé trajes exóticos y fui muy provocativa, ahí tuve que estar muy disciplinada en las clases de baile y en el gimnasio; en esta segunda temporada soy una niña más recatada, vestida más elegante, lo cual me encantó porque no es sólo enseñar, sino disfrutar la actuación y ver el crecimiento de mi personaje”.

Disfruta ser villana “Amo prestarle mi cuerpo y mi voz a cada uno de estos personajes porque tengo el permiso de ser stripper, asesina, macabra y demás, personajes antagónicos que de verdad disfruto, pues yo en mi vida real, por mis escrúpulos y la crianza que me han dado en el hogar no tengo esa clase de carácter, pero como actor potencializas y lo disfrutas, y siempre en esa clase de historias el malo tiene una enseñanza y muchas veces un mal final tal como pasa en la vida real, pero me gusta mucho”.