Náuticos de Quintana Roo reportan ocupación del 35%

El sector náutico de Quintana Roo registra operaciones del 35 por ciento al inicio de esta temporada baja, aunque aseguró que hasta el momento no se han dado descansos solidarios.

Sin embargo, Francisco Fernández Millán, presidente de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, reconoció que podrían darse estas medidas de profundizar aún más la baja.

El entrevistado explicó que esta situación no sólo se debe a la tradicional temporada baja, sino que se ha visto agravada debido a la pérdida de valor del dólar frente al peso.

“Todos estamos acostumbrados a ganar dólares y el dólar no nos está dando la pauta (…) El hecho de que el dólar no se haya recuperado nos está afectando a todos. Un servidor tiene tres empresas y yo ganaba antes en dólares que en pesos y ahora no me quieren pagar lo mismo, porque dicen que el dólar está más económico”.