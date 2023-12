Navidad aumenta depresión y problemas de salud mental en la zona maya

El Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) de Seguridad Pública, de Felipe Carrillo Puerto, destacó que la llegada de la Navidad aumenta las ideas suicidas, tras la depresión y ansiedad en personas que se sienten solas.

Roberto Perea Flores, jefe de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos, informó que la Navidad para muchos es una época de paz, amor, estar con la familia, reunirse y convivir, sin embargo, hay quienes no tienen o se sienten excluidos de todo eso, se vuelven tendenciosos y en el peor de los casos logran privarse de la vida.

Comentó que de acuerdo con datos estadísticos en las atenciones brindadas en diciembre del año pasado, recibieron más de 100 llamadas de emergencia por violencia familiar y cerca de cinco reportes por intentos de suicidio, en lo que va del mes de 202, los llamados por violencia superan las 50, pero ninguna por suicidio.

“Aunque los números no indiquen una tendencia, en teoría la temporada es muy propensa a que las personas que padecen de algún trastorno, inclusive problema emocional, opten por querer quitarse la vida, todo lo que conllevan estas fechas y lo que representa para todos los ciudadanos”, expresó.

Sandra Cardeña, coordinadora de la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme Capa) en el municipio, informó que los factores como las tensiones familiares, soledad, añoranza, la lejanía o pérdida de un ser querido, entre otras, pueden empeorar el estado de ánimo de cada uno de ellos.

Expuso que son diferentes factores de riesgo los que aumentan las posibilidades de suicidio en una persona, como falta de una red de apoyo, dolor crónico y aislamiento social, pero al momento de detectar a personas con esas problemáticas es importante brindar apoyo, canalizarlos, no dejarlas solas.

“La Uneme Capa está abierta para las personas; quienes tengan algún problema no duden en venir, tenemos atención psicológica, les damos seguimiento a sus caso, no se dejen encapsular, si necesitan ayuda, no duden, así como nosotros, hay otras instancias dedicados a ayudarlos”, dijo.