Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las actividades irregulares ponen en riesgo el equilibrio dentro del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, donde las autoridades ambientales detectan al día entre cuatro y seis embarcaciones que operan de manera ilegal.

Yadira Gómez Hernández, directora del Área Natural Protegida, apuntó que estas barcazas realizan actividades turísticas sin contar con los permisos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Además, al no estar en regla, también incurren en otras acciones nocivas como alimentar a la fauna con comida chatarra, uso de bloqueadores y pocos cuidados con los arrecifes.

“Tenemos muchas embarcaciones haciendo actividades turísticas sin autorización, que no conocen ni respetan las reglas del parque y muchos visitantes que, al no ir con prestadores de servicios autorizados, pisan corales, o alimentan a las especies marinas, etcétera”(sic), sostuvo.

La especialista detalló que el parque arrecifal que comparten los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres es de los más visitados a nivel nacional por su ubicación, por lo que su regulación debe ser exhaustiva para evitar daños al ecosistema.

Actualmente, 613 embarcaciones motorizadas y 100 no motorizadas cuentan con permisos vigentes por de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar actividades recreativas en el arrecife, mismas que reciben una rigurosa capacitación sobre las reglas administrativas del programa de manejo del parque.

“Los prestadores de servicios autorizados saben dónde están los sitios con arrecifes, saben dónde no pueden anclarse, la seguridad al navegar, pero desafortunadamente hay muchas particulares que están siendo rentadas para hacer actividades turístico-recreativas, y es gente que no conoce. Hay veces que no saben ni siquiera cómo capitanear una embarcación y son los que nos provocan todas estas acciones negativas”, reiteró.

Cuando sorprenden a los piratas, afirman que están en un "viaje familiar"

Por ejemplo, abundó, en el parque está prohibido todo tipo de pesca, sea recreativa, de autoconsumo, deportiva u otra, aunque las unidades “piratas” sí ofrecen al turista esas actividades.

Incluso, relató que cuando son descubiertas, los responsables de las embarcaciones alegan que se trata de un paseo familiar, pero son reincidentes; en una semana su “familia” tiene rasgos asiáticos y para la siguiente hablan francés.