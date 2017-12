La gimnasia rítmica es mi pasión: Naya

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- ‘Fulmina’ con su belleza, al igual que cuando ejecuta cada una de sus vistosas rutinas. Nunca pasa desapercibida.

Quizá estemos ante una nueva estrella de la gimnasia rítmica. Más que un deporte, es un estilo de vida, y a sus 12 años de edad, Naya Guirola Mota, lo tiene muy claro. “La gimnasia es lo que más me gusta, es mi pasión”, confiesa a ‘Novedades de Quintana Roo’.

Agrega que ‘mi madre, bailaba, pero mi padre, todavía lo hace, de ahí surge todo’.

“Ellos me impulsaron. Primero, me pusieron en ballet, luego, en la gimnasia. Esta disciplina me gustó desde que empecé a practicarla. Hasta ahora, he seguido sus consejos, pues mi sueño es trascender.

Desde los seis, me dedico a la gimnasia. Ya por acá, busqué alguna academia para continuar con mis entrenamientos, pues estuve inactiva por espacio de dos años, porque no encontraba dónde”, relata Naya, originaria de Barcelona, España, pero con tres años de radicar en Cancún, ya que su madre incursiona en hotelería.

Naya forma parte del elenco del Club de Gimnasia Rítmica ‘Martha Lever’. “Ya tengo un año en la academia, recuperando la técnica de entrenamiento (ballet) para ofrecer buenos resultados. Tiene buen nivel, a lo mejor no es perfecta, pero las niñas han evolucionado, son muy talentosas”, reconoce.

La hermosa catalana, ya participó en un Interclubes, en el mes de marzo, en Mérida, Yucatán.

“Me gustaría seguir en la gimnasia por mucho tiempo, ser como una de las que salen en la ‘tele’ o los periódicos. Si me preguntas qué quiero estudiar cuando llegue a la universidad, no te sabría responder. En cambio, sí te puedo decir que este deporte me encanta y quiero dedicarme a esto, repito, por muchos años”, consiga la también admiradora del Barcelona y su estrella, el argentino, Lionel Messi.