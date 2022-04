Necesario conocer las propuestas de los candidatos a gobernadores

Lo transcendental será conocer cuáles serán los resultados de las elecciones locales. Y también sería importante llevar a cabo un estudio que nos refleje claramente cuál es la situación actual en cuanto a inseguridad, secuestros y robos, de cada una de las entidades en donde habrá elecciones, para que a su vez se puedan conocer las declaraciones de los candidatos, sobre qué van a hacer al respecto, para solucionar cada una de estas situaciones.

Porque es bien sabido por muchos, que a la hora de participar todos prometen la luna y las estrellas pero ya estando dentro del gobierno, sufren tal demencia que se les olvida todo lo que ofrecieron.

Falsas promesas o obras inconclusas

Por el otro lado, es necesario poner las cosas en claro, ya que lamentablemente ha salido muchísima información en referencia a que la cosas no están, como se dijeron que estaban, en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y es muy triste ver que los políticos, desde muchos años atrás, primero prometen muchas cosas, como sabemos de los casos en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero y otros más, en donde prometieron hospitales, vías de acceso y otros, pero en ninguno de estos lados, porque jamás se entregó nada, probablemente se comenzó la obra pero no se sabe si llegó a su término, ese ha sido un problema muy serio ya que cuando termina un gobierno y en especial cuando entra otro partido a gobernar, normalmente ese tipo de obras se abandonan y se dejan en el olvido.

Lo importante es que cada obra que se lleve a cabo sea debidamente auditada y que sus gastos estén cien por ciento justificados, porque de no hacerlo esto viene siendo un robo al erario, un robo a la nación y eso es un delito federal.

No podemos aceptar que haya ese tipo de audacias, porque no entendemos cómo es que los funcionarios que se dicen honrados y dedicados a su labor, se atreven a cometer ese tipo de actos corruptos e ilícitos que solamente los acostumbran los mañosos, en otras palabras, que son las gentes que nacen y viven promoviendo el mal.

Los vides, como se dice vulgarmente, continuamente han estado vulnerando nuestro Estado de derecho, nuestra Constitución, nos dicen mentiras, no tienen respuestas de que sucedió con los que van desapareciendo, siguen matando a periodistas, y he tenido la oportunidad de platicar con cientos de gentes que han perdido trabajo, empresas medianas, chicas y otros centros importantes alrededor de la República Mexicana y en un unísono poco común que se dé en cualquier país, todos desean y sueñan con que pase el tiempo rápido para que esto ya se acabe porque no es entendible cómo y porqué se han cometido tantos errores en la economía, la cual ha retrocedido a la de 1910.

Esto es una aberración, cómo es posible, cómo así, cómo se atreven, tenemos que ver que se haga todo lo necesario para que estas personas quienes actualmente gozan de una situación privilegiada por ser los actores políticos, sigan actuando así, que les quede bien claro que por el robo a la nación y por el engaño a un pueblo como lo es México, tendrán un castigo y no tendrán ninguna impunidad que los proteja.

Siempre debemos buscar que las gentes que están en este negocio de la política sean gentes honorables, respetadas, con experiencia, con conciencia y sobre todo con una ubicación racional de que quieren y pueden servir a la región, a México, porque los importante es que saquemos a México adelante y a estos masiosares fuera del país, que se vayan a Cuba, a Nicaragua, o a donde sea necesaria la presencia de este tipo de ególatras incultos que solo sirven para hacer destrozos, porque son gentes llenas de un odio que no entendemos el cómo, el cuándo y el dónde contaminó tanto sus mentes como sus cuerpos.

Que los perdone la justicia divina y si cometieron delitos, pues habrá que buscarlos para presentarlos en el banco de los acusados para que respondan por sus malos actos.

Mara Lezama continúa arriba en cuanto a la preferencia de los quintanarroenses

Al momento de recibir del Consejo General Instituto Electoral de Quintana Roo, su constancia que la acredita como candidata a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama, abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” mencionó que, iniciará una campaña de altura, “no de guerra sucia”.

Lezama comentó que el electorado merece una campaña de altura, no de “guerra sucia” y subrayó que se mantendrá respetuosa de los términos y plazos que establece la ley para las campañas electorales e invitó a sus seguidores a estar pendientes de sus recorridos por el estado, en los que planteará sus principales propuestas de gobierno, enfocadas en la transformación y el cambio verdadero.

Después del análisis correspondiente, se concluyó que la entrega de la constancia es procedente, de tal forma que podrá comenzar campaña en el primer minuto del próximo domingo 3 de abril.

Los consejeros exhortaron a los candidatos, candidatas y servidores públicos a ceñirse al marco normativo y respetar las leyes vigentes en Quintana Roo para tener un proceso electoral transparente y sin violencia política de género, toda vez que en esta elección de gobernador participan tres mujeres y dos hombres, lo que refleja un avance en la participación política de la mujer.

El 3 de abril iniciaremos en unidad una campaña de propuestas enfocadas en la transformación y el cambio verdadero, una campaña con total respeto hacia todos los contendientes”, subrayó.

A pocas horas del inicio de la campaña política por la gubernatura, las diferentes casas encuestadoras muestran una clara ventaja hacia Mara Lezama.

Por su parte, los consejeros exhortaron a los candidatos y servidores públicos a ceñirse al marco normativo y respetar las leyes vigentes en Quintana Roo, para tener un proceso electoral transparente y sin violencia política de género, toda vez que en esta elección de gobernador participan tres mujeres y dos hombres, lo que refleja un avance en la participación política de las féminas.

Algunas de sus propuestas para un cambio verdadero son:

Afirma que va por el cambio verdadero en Quintana Roo

Pavimentación y alumbrado público de calles y avenidas en materia de pavimentación y alumbrado público, además de otras zonas.

Vigilar que Cancún no se quede sin áreas verdes, sin espacios de naturaleza.

Becas a niños y jóvenes que tienen buenos promedios, quienes forman parte primordial en la agenda de los ciudadanos.

Transporte público, seguridad, deporte, arte y cultura, señalización en calles y avenidas, escuelas inclusivas, comunidad LGBT+, son solo algunas de las otras propuestas que los ciudadanos de Benito Juárez han confiado a la candidata de Juntos Haremos Historia para que en breve se hagan realidad.

Mara Lezama ha llamado a las demás candidatas y candidatos para que se tengan unas elecciones limpias, de propuestas y no de descalificaciones, así como de profundo respeto entre todas y todos, pues el electorado merece un proceso de altura y no de guerra sucia, “quien quiere a Quintana Roo, va a respetar a las y los ciudadanos”, señaló.

Algunos de los casos de corrupción de la 4T

Este es un recuento de los presuntos casos de corrupción que se han presentado durante lo que va del presente sexenio.

-El video escándalo de Pío de López Obrador, del 20 de agosto, donde se ve al hermano del presidente recibiendo dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

-Triangulación de dinero de Conade de la exatleta Ana Guevara al frente de la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

-El ex delegado Carlos Lomelí y sus negocios en el sector salud, cuando en junio de 2019, fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Además, de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos.

-El IMSS compra a empresa sancionada, en abril de 2020 el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas 4 días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento.

-Los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el IMSS cuando el 30 de abril del 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagaría 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.

-La casa de campaña de AMLO.

En mayo de 2010 una investigación periodística reveló que la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz.

-Hermano de titular de la SFP, acusado de proselitismo con programas sociales

En julio pasado, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y delegado del gobierno federal en Guerrero, fue señalado de utilizar los programas sociales del gobierno federal, para construir su candidatura a la gubernatura del estado.

-El gobierno prefiere las adjudicaciones directas.

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas durante el sexenio del presidente López Obrador su administración ha abusado de esta forma de comprar. De acuerdo con MCCI, al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones.

-Irma Eréndira Sandoval, nombrada zarina anticorrupción, le documentamos este año seis propiedades junto con su esposo, John Ackerman, un académico y presentador de la televisión pública convertido en propagandista del obradorismo.

-A Felipa Obrador, prima hermana del presidente, le documentamos participación en contratos de la empresa petrolera Petróleos Mexicanos por más de 465 millones de pesos, en abierta contradicción con una de las promesas más enfáticas del presidente: que ningún familiar suyo haría negocios con su gobierno.

Estos son solo algunos de los casos más señalados de la presente administración, así mismo queda bien claro que la corrupción no se ha acabado y que seguiremos viendo como siguen aumentando los “millonarios de sexenio”.

“Sólo volarán los voladores de Papantla”: Fernández de Cevallos

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido uno de los tantos megaproyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que acarrea críticas y señalamientos en contra por las presuntas irregularidades que tiene desde que se colocó la primera piedra.

Diego Fernández de Cevallos se convirtió en uno de los más férreos críticos de la Cuarta Transformación (4T), por lo que estas instalaciones, recién inauguradas el pasado lunes 21 de marzo, también fueron blanco de sus cuestionamientos y burlas.

Ahora decidió ocupar su columna, publicada semanalmente en el diario Milenio, para llamar a López Obrador “botarga” y asegurar que las únicas personas que podrán volar seguros en el AIFA son los voladores de Papantla.

“Por eso, mientras no tengamos presidente sino la botarga que engaña a los tontos y espanta a los cobardes, sólo volarán seguros los Voladores de Papantla” , escribió.

Entre los aspectos que llamaron la atención del también abogado fue la manera como se celebró el primer día de operaciones, pues se trató de una fiesta en la que todas las personas participaron y hasta tlayudas vendieron.

Asimismo, aseguró que se cumplieron dos propósitos fundamentales para México: que el “pueblo bueno” haya podido observar un momento al presidente, a quien llamó “Alteza pequeñísima”, y el segundo fue ratificar “quién manda en México”.

“Con esa festiva inauguración se cumplieron los dos propósitos fundamentales: primero, que “el pueblo bueno” (que no vuela) mirara y admirara por unas horas la grandeza de su Alteza Pequeñísima; segundo, con esa nueva estafa se ratificó ante el mundo quién manda en México y sobre México… al costo y con las desgracias que sean” , ahondó el “Jefe Diego”.

Aunque fue rudo con estas declaraciones, afirmó que desea que esta obra resulte “útil y rentable” para todo el país, pero este deseo no le impide realizar reflexiones con base en datos oficiales y en opiniones de expertos en la materia.

La principal reflexión de Fernández de Cevallos estuvo dedicada al costo del AIFA, pues aseveró que el gobierno ha mentido en el precio. En diferentes ocasiones han declarado que hubo una inversión de 75 mil millones de pesos, cuando la obra completa se elevó a más de 130 mil millones.

Asimismo, señaló que faltan algunos millones más por las pistas que faltan, los costos por las vías de acceso más la indemnización que se debe pagar a los empresarios, a quienes AMLO ha acusado de corrupción, que habían comenzado con las obras del aeropuerto de Texcoco, el cual ya quedó completamente abandonado.

“Por cierto, nadie ha probado tales delitos, los difamados por el bribón mañanero siguen siendo contratistas del gobierno; el costo para el erario será mayor que la inversión privada que requería Texcoco; y no se podrá disponer de las 700 hectáreas y construcciones del Benito Juárez en beneficio de esa zona tan deprimida de CdMx” , compartió Fernández de Cevallos.

La segunda reflexión del ex político argumentó que el AIFA y el Aeropuerto Benito Juárez no podrán trabajar al mismo tiempo, pues el espacio aéreo lo impide, así que, dijo, no habrá reducción en el flujo de personas.

También informó que la obra insignia de AMLO no aportará nada para satisfacer la demanda aeroportuaria de los próximos años en la capital de México. Por ello, hizo un llamado para construir un nuevo aeropuerto intercontinental para promover el turismo, el comercio y, en síntesis, el buen futuro de México.

“Hay algo más grave: lo peligroso de la operación conjunta de los dos aeropuertos, por su proximidad, y características aeronáuticas de la zona, deja la vida de los usuarios a la pericia de los operadores en tierra y miles de pilotos, porque el riesgo de tragedias está advertido” , sentenció Diego Fernández de Cevallos.

La supuesta sobrina de AMLO acusada de presuntos actos de corrupción

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de nueva cuenta se encuentra en el ojo de huracán y en esta ocasión fue por supuestos actos de corrupción por parte de Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del partido guinda en el Congreso de Tamaulipas, tras la filtración de unos audios en redes sociales.

Sin embargo, el tema tomó mayor relevancia debido a que la legisladora local se ha presentado como sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que las críticas han aumentado debido a que el mandatario mexicano llegó a la Presidencia de la República con un discurso de austeridad.

Y es que de acuerdo a la grabación que circuló, se pudo supuestamente escuchar a Salazar Mojica hablando con un proveedor de servicios del congreso tamaulipeco al cual le solicita “inflar” una factura para que la morenista pueda cobrar el dinero en efectivo.

En el audio también se pudo escuchar la respuesta del supuesto proveedor el cual acepta que se haga dicho movimiento, por la cantidad que la legisladora desee, siempre y cuando ambos “salgan beneficiados” con la transacción.

Ante la polémica que fue fuertemente cuestionada por algunos sectores de la ciudadanía, comenzaron a circular dudas sobre quién era la morenista y cuál ha sido su trayectoria política en el escenario mexicano o, más bien, en Tamaulipas.

Úrsula Patricia Salazar es hija de Úrsula Mojica Obrador, quien, de acuerdo a diversas fuentes, fue la prima del jefe del Ejecutivo Federal y la cual falleció el 24 de julio de 2020 a causa de Covid-19.

Sin embargo, su cercanía sanguínea entre el mandatario y la legisladora local fue “confirmada” por ella misma el pasado 1 de julio cuando recordó, por medio de un mensaje de Twitter, la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018.

“Hoy a 3 años de transformar a México refrendamos este triunfo de millones de mexicanas y mexicanos y el compromiso de seguir trabajando por el bien de todas y todas. ¡Felicidades tío @lopezobrador_ y también al pueblo de México por este #DíaDeLaVictoria!”

Con base en la información que ella misma ha mencionado en diferentes entrevistas, Salazar Mojica incursionó en la política durante la campaña presidencial de 2006 cuando se unió al equipo del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.

No obstante, fue hasta el 2018 cuando se convirtió en la delegada electa de Morena para los comicios nacionales y después para el comité de Tamaulipas. Tres años más tarde, en el proceso electoral de 2021, se registró como candidata a diputada local y logró alcanzar el puesto.

Fue hasta, meses después, el pasado 23 de marzo cuando volvió su nombre a la prensa local debido a que fue designada como coordinadora del partido guinda en el congreso estatal, en sustitución del diputado Armando Zertuche Zuani, quien también se desempañaba como presidente de la Junta de Coordinación política (Jucopo) y perdió sus cargos por problemáticas internas.

Fuera de la política y Morena, hasta 2017 se desempeñó como jefa de proyectos en el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tampico.

En tanto, en respuesta a la difusión de los audios, la recién nombrada coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas aseguró que desconoce la filtración del audio, tener las manos limpias y que forma “parte de la guerra sucia” en su contra.

En entrevista a la salida de la parroquia católica Santiago Apóstol, en el municipio de Altamira, Salazar Mojica afirmó que no ha pedido nada y que conoce sus actos. “Lo que sí te puedo decir es que nunca he sido una corrupta, una traicionera y nunca he robado”, concluyó.

María Larriva Sahd señaló que el aeropuerto de Santa Lucía fue hecho ‘sobre las rodillas’

Durante su participación en La Silla Roja, María Larriva Sahd señaló que, con la inauguración del AIFA, el rediseño del espacio aéreo ha generado diferentes problemáticas a la aviación.

La controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación, María Larriva Sahd, criticó las complicaciones que ha tenido el nuevo diseño del espacio aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Santa Lucía.

Durante su participación en La Silla Roja, Larriva habló sobre la forma en la que se inauguró la nueva terminal, ya que consideró que “Santa Lucía fue hecho sobre las rodillas”, al señalar la falta de estudios de mercado, así como la generación de vías rápidas para asegurar el éxito del AIFA.

Al ser cuestionada por Víctor Piz acerca del rediseño aéreo en la Ciudad de México y el Estado de México y su funcionamiento, la controladora aseguró que “no hay buenas noticias”. Señaló que el rediseño trae consigo dos situaciones: una buena y una mala.

Explicó que la parte “buena” del rediseño es que con Santa Lucía el Gobierno Federal cumplirá la migración a una navegación aérea operada de forma satelital, misma que permitirá mayor precisión de los vuelos, y de esta forma hacer el margen de seguridad mucho más grande en la zona metropolitana.

Respecto al tema que señaló como “malo”, refirió que hay una “intención oculta” de separar las naves que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el AIFA, cosa que no será posible pronto, ya que el proyecto lleva dos años, y falta más tiempo para que Santa Lucía opere con regularidad.

Asegura que el diseño actual hace que las rutas sean más largas y que el tiempo de vuelo sea mayor, tema que hace que los aviones presenten desgastes significativos.

“Hay demoras con los aeropuertos de origen y también en el destino, porque es un sistema diseñado para una capacidad menor a la que tiene el AICM, entonces el daño de ese rediseño a los costos económicos y a la seguridad han sido muy fuertes, porque también la carga de trabajo para los controladores y los pilotos se ha incrementado notablemente y se deteriora la seguridad” , explicó.

Santa Lucía no es un aeropuerto exitoso

“Hay dos factores importantes para que un aeropuerto sea exitoso: uno es la conectividad y otro es la distancia con el punto de demanda. Entre más cerca está el aeropuerto del punto de demanda de una ciudad, va a ser más exitoso y Santa Lucía está el doble de distancia de lo recomendado” , aseguró.

Por otra parte, aseguró que el hecho de que no exista conectividad terrestre, por el momento, es otra complicación. Cuestionó la forma en la que podrían llegar los empleados, pilotos, pasajeros y demás personal que trabaja en Santa Lucía si no hay un acceso “seguro, rápido ni consistente”.

Carta dirigida a mi maestro de primaria Andrés Cobrador (No entiendo nada) Carlos Alazraki

Nos enseñaste a no mentir. Que robar era lo peor que una persona podía hacer. Que si a uno lo cachaban robando, seguro lo metían a la cárcel

Mi queridísimo profe Andrés: Con todo el cariño de mi alma le escribo mi Carta Semanal para que por favor me explique otra vez mi clase de Civismo.

Me acuerdo muy bien que nos dijo que, si nos cachaban diciendo mentiras, nos iba a crecer la nariz como Pinocho y que nuestros papás nos podían castigar sin salir de la casa dos fines de semana.

De hecho, nos enseñaste a no mentir.

Que no seamos tramposos. Que robar era lo peor que una persona podía hacer.

Que si a uno lo cachaban robando, seguro lo metían a la cárcel.

Me acuerdo también que era muy importante ayudar a los más necesitados. Que ayudar a nuestros semejantes era una llamada de nuestro corazón.

También me acuerdo como si fuera ayer que a nosotros los niños nos debían tratar con compasión y con amor.

Obviamente, también me enseñaste muchas cosas más, pero por la limitación de espacio iré directamente al grano:

Fíjate que han pasado varios acontecimientos aquí, en Nuestro México Lindo y Querido, que la verdad me tienen muy confuso.

Lo que te voy a contar no son historias que viví bajo la influencia del alcohol, de mota o de coca. TE JURO que son netas.

Hay seis casos muy trascendentes que están shockeando a nuestro país.

El primero fue el de la secretaria de Educación Pública llamada Delfina No Sé Qué. Fíjate Andrés que a esta deplorable secretaria cuando fue presidenta municipal de Texcoco, LE ROBABA MENSUALMENTE EL 10% de su sueldo a los empleados que trabajaban en esa presidencia municipal.

Ella tiempo después fue a juicio por ROBO. ¿Y qué crees? Los siete magistrados del Tribunal Electoral la declararon ¡POR UNANIMIDAD CULPABLE! Y ella, en lugar de estar en la cárcel, tu tocayo el presidente dijo que ella era honesta y ¡pum! De la noche a la mañana, secretaria de educación Pública y pre candidata a la gubernatura del Edomex. ¿Lo puedes creer?

Otra: ¿conoces a Rosario Robles? Pues a ella la metieron a la cárcel hace dos años y medio ¡¡CON PRUEBAS INVENTADAS!! Y ¿qué crees? ¡En todo este tiempo, ni siquiera han iniciado con su juicio! ¿Y sabes por qué está en la cárcel? ¡¡¡POR VENGANZA DE TU TOCAYO!! En resumen, la Sra. Robles sigue en la cárcel ¡¡SIN NINGUNA PRUEBA!!

Otra venganza: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quiso recuperar a la mala la alcaldía Cuauhtémoc que había perdido a la buena. Quiso destituir a la alcaldesa la Sra. Sandra Cuevas, pero se dio cuenta de que este caso le podía explotar como una bomba y como miedosa que es… se rajó.

Siguiente caso, exsenador Lavalle: Dos años en la cárcel porque un soplón que buscaba protección lo denunció, mintiendo de arriba a abajo. Con esa mentira y SIN NINGUNA PRUEBA, fue detenido y lleva dos años en la cárcel.

Y por último: La Sra. Alejandra Cuevas estuvo presa 520 días acusada por una tontería que ella no tuvo nada que ver. Si no es por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y las otras 10 ministras y ministros, la Sra. Cuevas seguiría por muchos años en la cárcel.

Y por último: ¿sabes quiénes son los culpables de todos estos casos? Alejandro Gertz, el fiscal general de la República que ha actuado con una MALA LECHE IMPRESIONANTE.

Y su cómplice de Gertz, la fiscalía general de la Ciudad de México Ernestina Godoy.

Una persona con CERO ÉTICA Y CERO HONESTIDAD, que no acepta ver ni siquiera las pruebas de inocencia de un caso de un conocido mío.

Maestro Cobrador: ¿Cómo se llama esta obra? LOS CERDOS DE MI BARRIO.

CERO ÉTICA Y CERO HONESTIDAD

Total: ¡UN ASCO!

Posible socavón en la zona del Tramo 5 del Tren Maya

A pesar de sus avances, la construcción del Tren Maya se ha encontrado con una serie de contratiempos desde que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, se detectó un posible socavón en la zona donde se realizan las obras para el Tramo 5.

Y es que el pasado 28 de marzo, un grupo de activistas de Greenpeace se manifestaron en contra de este megaproyecto, encadenándose a las maquinarias en la zona de dicho tramo, que corre de Playa del Carmen y llega a Tulum, con una extensión de 60.3 kilómetros aproximadamente.

En esa zona se encuentra una caverna subterránea conocida como “Avispa Enojada”, la cual abarca 3 mil 278 metros de longitud por donde pasará el Tren Maya y donde personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza labores para encontrar señales de vestigios humanos.

Por ello, diversas Organizaciones No Gubernamentales se han pronunciado en contra de su construcción, pues aseguran que no solamente se trata de esta caverna, sino de otras cuevas y cenotes que se verían afectados por el paso del Tren Maya, a pesar de que AMLO ha reiterado que su proyecto emblema no afectará los cenotes ni el ecosistema de la región.

De acuerdo con Greepeace, este tramo pasaría por varios ríos subterráneos y sistemas de cuevas, donde se ubica el sistema Dos Ojos-Sac Actun, que abarca hasta mil kilómetros y en el que se pueden encontrar alrededor de 200 sitios arqueológicos.

“La construcción de infraestructura ferroviaria encima de terreno kárstico, poroso y de poco espesor es altamente riesgosa y puede derivar en inminentes colapsos, además de generar la contaminación irremediable de este acuífero debido a la perforación para la instalación de pilotes y otras estructuras”

Sin embargo, previamente se había advertido de la presencia de socavones en el Tramo 5, por lo que tuvieron que realizar un cambio en su construcción. En un principio se tenía previsto instalarlo en un tramo elevado paralelo a la carretera federal 307 Playa del Carmen-Tulum, pero debido a la inconformidad de los hoteleros, se optó por construirlo a ras de tierra.

Con este cambio, el Tramo 5 se ubicaría a siete kilómetros al interior de la zona selvática paralela a las vías federales. Lo anterior se suma al hecho de que, hasta el momento, no se cuenta con un estudio de impacto ambiental por la construcción del Tramo 5.

Luisa Falcón, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México (UNAM), señaló que se tiene que contar con un proyecto sobre los posibles riesgos de este megaproyecto, pues tomando en cuenta la magnitud de su construcción, se tendría que hacer un estudio sobre el uso de suelos y las consecuencias ecológicas para los habitantes de la zona.

“Hablando de este Tramo 5, es evidente la presencia de estos grandes socavones (que en realidad son entradas a grutas y cavernas). Esa región es muy frágil” , comentó en el Foro Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai).

Por su parte, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Ana Esther Ceceña, mencionó que entre los principales problemas en la construcción del Tramo 5 se encuentran: pasos de fauna, cálculo de la ruta, el suelo kárstico y la afectación del Anillo de Cenotes.

Además, recordó que la velocidad por la que correrá el Tren Maya es de 160 kilómetros por hora, en un suelo poroso y quebradizo, por lo que el terreno, con el paso de tiempo, podría hundirse, aunado al aumento de visitantes en la zona de Calakmul, que pasaría de 40 mil a 3 millones.

Continúan la construcción pese a amparos.

El 20 de enero de 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal presentó un amparo por violaciones a sus derechos medioambientales, al igual que a sus derechos como pueblo maya originario, toda vez que la construcción del Tren Maya afectaría posiblemente a su territorio y recursos naturales.

En ese sentido, el Juzgado Cuarto de Distrito instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dejar sin efectos la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional, por lo que las obras de la fase 1 quedaron paralizadas. Sin embargo, en abril de 2021 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Semarnat impugnaron dicha resolución.

Mientras que el Tribunal optó por negar la suspensión del Tren Maya, el recurso de la Semarnat indicaba la suspensión de las obras. De esta manera se tenían dos resoluciones que se contradecían entre sí, por lo que el Fonatur presentó una solicitud para esclarecer este caso.

El 25 de marzo de 2022, el Tribunal Colegiado reiteró su decisión e informó sobre la negativa de suspender el megaproyecto del presidente, de modo que las obras del Tren Maya podían continuar. No obstante, la Asamblea Múuch’ Xíinbal señaló que “con esa decisión, el Tribunal cayó en una grave contradicción en el juicio, por dejar en incertidumbre a las personas demandantes, quienes no saben si las medidas de protección continúan o cesan”.

“El Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa decidió revertir todas las suspensiones impuestas al proyecto Tren Maya, que protegían a la flora y fauna, con base en formalismos ilegales e injustificados, aun cuando ya las había confirmado” .

Personalidades en Política

