Necesarios los cambios al INE: Marybel Villegas

La senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, respaldó al presidente López Obrador en sus declaraciones sobre la movilización del pasado domingo convocada por la oposición es supuesta defensa del INE por la reciente aprobación del Plan B de la Reforma Electoral.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal manifestó que en México existen dos proyectos de nación: el de la oposición y el que él encabeza, por lo cual celebró que se dejen las simulaciones y se movilicen para pugnar por sus objetivos políticos.