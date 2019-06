José López Portillo 2.0

En 1982, el presidente José López Portillo respondió con la nacionalización de la banca a la crisis causada por sus bravuconadas. La medida recibió el respaldo “irrestricto” de los mexicanos… organizados por los sectores obreros, campesinos y corporativos de Partido Revolucionario Institucional, y se vendió como el apoyo popular que limpiaba la imagen de un presidente derrotado por su propia desfachatez.

En redes sociales se habla de una crisis profunda (y similar a López Portillo) en la imagen del @GobiernoMX. Una situación que no tiene parangón en nuestra historia, pero sí en la de cierto país sudamericano de triste presente.

Las acciones de @lopezobrador_ para paliar la crisis de los #aranceles no está dando los resultados que se podría esperar de una negociación seria (tanto como lo permite la verborrea de @realdonaldtrump). Analistas, twitteros y hasta el público en general están desconcertados ante los erráticos mensajes del presidente, que parece no darse cuenta que con el mandatario de Estados Unidos, a las palabras no se juega porque lleva años, realmente muchos años, seduciendo con palabras a quienes se ponen en frente.

El discurso nacionalista que tantas críticas desató cuando AMLO pidió cuentas a la @casareal por la Conquista del siglo XVI, hoy no sólo trae los señalamientos anteriores, sino un grave precedente sobre el manejo de futuras crisis: a la casi imposición de aranceles a productos mexicanos, el @GobiernoMX decidió ayer, sin más ni más, sacudirle el polvo al “mexicanismo” y convocar a una “mega protesta” en Tijuana, frontera con EU, para que Trump sienta “la unidad de los mexicanos”. Sí, uno pensaría que es broma, pero no lo es: es tan cierto como que el líder de la Luz del Mundo está detenido.

Esta crisis de los #aranceles ha desatado muchos tweets en redes sociales. La posición de Estados Unidos, las hasta ahora fallidas negociaciones del canciller @m_ebrard y la negativa de @lopezobrador_ a acudir a la reunión del #G20; pone en tela de juicio la estrategia internacional del Gobierno Federal, porque a leguas se nota que esto no traerá más beneficio que al presidente: emulando a López Portillo, AMLO busca escudarse en el nacionalismo exacerbado de sus huestes para cubrir la torpeza de la política exterior.

Y esto lo puede ver usted mismo en las redes sociales, pues desde hoy, los usuarios pagados, bots, shadow users y trolls están con todo alimentando las tendencias para dar la falsa ilusión de unidad nacional en torno a @lopezobrador_, pues sin dar un solo argumento que demuestre que la manifestación del mañana sábado tiene sentido, aducen que la crisis de los #aranceles ya está resulta, y no sólo eso, también venden la falsa idea de que lo mejor que podemos hacer ahora, es comprar productos nacional y (valga la “rebuznancia”) dejar de usar redes sociales por “imperialistas”.