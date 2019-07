El círculo de la vida, el ciclo sin fin, ese en el que hay más por hacer de lo que puede ser hecho. En redes sociales tal parece que los aprendizajes son temporales pues, sin más, los viejos vicios regresan tan campantes o incluso más poderosos que en sus primeras apariciones.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, nombre usted la rede social que quiera. Todas están aún en el “hype” de la aplicación FaceApp, es que muestra a sus usuarios una imagen de su apariencia avejentada, algo así como “millennials descubren lo que significa envejecer”. Pero más allá de la curiosidad y la buena calidad de la imagen que presenta el programa, lo cierto es que todos parecen olvidar que por algo muy parecido se desató el escándalo de Cambridge Analytica (CA).

El “boom” de aplicaciones como FaceApp hace mucho tiempo que no debe estar exento de suspicacias. Así como CA sacó información a través de inocentes tácticas como una encuesta de Facebook, “la app que te hace viejito” también toma información personal (la útil, no las selfies y memes) y la guarda para fines que no conocemos, e incluso, esa cantidad ingente de datos está disponible para quien pueda comprarla, tras uno que otro vericueto legal, y con los fines que al comprador le plazca.

Aún con todo el escándalo en el mundo digital, los usuarios cedieron de nuevo y se dejaron llevar por el encanto de una aplicación llena de simpatía. Es cierto, a cómo están las cosas, lo mejor sería cerrar nuestras cuentas de Facebook y buscar métodos de incógnito para navegar en internet, pues es muy cierto que toda la red es susceptible de violación de derechos digitales; sin embargo, hay extremos y maneras.

Es verdad, lo mejor es evitar Facebook, pero esto es ya casi imposible para el imaginario social de nuestra era digital. Por tanto, la mesura y el cuidado son la opción a seguir para, en la medida de lo posible, evitar que nuestros datos demográficos y de consumo sirvan para planear una campaña política, cómo ocurrió con CA. Por tanto, con las debidas consideraciones, sorprende que los usuarios caigan de nuevo en este ciclo de engaños disfrazados de curiosidades: todos se fueron directo a verse de viejitos, sin tomarse el tiempo de pensar si la aplicación no terminará siendo una tapadera para algo, si no perverso, al menos deshonesto.

El rey ruge pero no asusta

El remake digital de El Rey León será un éxito comercial. Nos guste o no que unos animales digitales hiperrealistas canten con el mismo encanto que los dibujos animados, lo cierto es que Disney está en ruta con lo que quiere el público actual: revivir la esperanza, la capacidad de asombro y el poder de la ilusión en una época en la que todo apunta hacia el desasosiego y desesperación. En otras palabras: apela a la nostalgia de un tiempo en el que el león rugía y convencía.