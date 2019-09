Las fantásticas #fakenews y cómo encontrarlas

De #fakenews se habla todos los días, y peor aún, a diario somos víctimas del alguna de ellas, pero ¿qué son realmente? A pesar de lo que parece, no todo lo que se tacha como fake news lo es, por ello es necesario aprender a diferenciarlas para no caer en sus engañosas intenciones.

Este concepto, conocido en español como “bulo”, se hizo popular gracias al escándalo de Cambridge Analytica y la campaña presidencial de Donald Trump, en la que se usaron noticias tendenciosas para influir en la psique del electorado estadounidense. De entrada ya tenemos el primer concepto: “tendencioso”.

Una #fakenews es el dato, noticia, información o concepto que nos guía hacia una idea en particular, hacia una tendencia cuyo objetivo es tergiversar la realidad para acomodarse a un concepto predeterminado. Estos bulos no son realmente mentiras, sino medias verdades que nos influyen, nos seducen con información “demasiado buena como para no compartirla”, cumpliendo con ello su principal función: la difusión.

Estas noticias no buscan realmente que nos las creamos al pie de la letra, sino que los usuarios caigan en la tendencia que aseguran tener, convencerlo de que “algo podrido huele en Dinamarca” y con ello, sembrar la duda tan verídica, que lleve al mismo usuario a difundirla aún si no tiene la más mínima certeza de su veracidad.

Acá debemos hacer una singlar precisión: las fake news no son necesariamente mentiras. Son bosquejos de una posible realidad salpicada de sensacionalismo, medias verdades y conjeturas sacadas de contexto. ¿Por qué? Porque el usuario de redes sociales no es tan tonto como para creer una mentira. Vamos: las mentiras se notan, no son útiles para sembrar la duda, y eso lo saben quiénes crean los bulos.

Para reconocer una #fakenews es necesario tener la mente abierta, dudar de todo aquello que suene demasiado bueno para ser cierto, pues eso es precisamente lo que los redactores de los bulos buscan: llegar al usuario, darle por su lado, entregarle en bandeja de plata el dato curioso que le lleve a compartir la noticia aún sin siquiera leerla ¡y aquí tenemos otro punto para reconocerlas!

Si la nota es muy buena, si el titular y su resumen te han convencido sin más ¡cuidado! Podrías estar siendo víctima de un engaño: entra al texto, lee y descubre si lo que te contaron en la publicación de Facebook es real o un simple engaño, pues de ser así, has descubierto que esa notita que llamó tu atención, no es más que una simple fake news.