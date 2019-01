Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Más de 300 negocios en el Pueblo Mágico de Bacalar de un total de 400, no reciben facturas porque sus arrendadores no están dados de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Omar Eliú Koyoc Pech, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación Bacalar, aseguró que los últimos años, el boom turístico que registra la cabecera municipal motiva que los propietarios de viviendas, principalmente establecidas en el primer cuadro de la ciudad, renten sus casas para negocios comerciales, aunque bajo condiciones irregulares.

Indicó que 75% de ellos no se encuentra dado de alta en el SAT, porque no expiden facturas a sus arrendatarios, “y ambas partes aceptan las condiciones ante la necesidad de hacer negocio”, explicó.

Dijo que la demanda de espacios en renta ha incrementado al grado que las familias que tienen espacio en sus terrenos deciden rentarlos al mejor postor “porque estamos hablando de rentas que van de los tres mil y los 12 mil pesos mensuales”.

Indicó que la renta de espacios para negocio se ha vuelto un jugoso negocio en Bacalar, a raíz de su despunte turístico, pero tiene inconvenientes, como el hecho que esas transacciones no están reguladas.

Subrayó que quien rente un local comercial debe expedir una factura pero la gran mayoría no lo hace porque prefieren evitar el trámite y las declaraciones mensuales, pero como no hay fiscales para inspeccionar, muchos no lo hacen, dijo.

Koyoc Pech destacó que la mayoría no lo hace porque considera que al establecer un contrato con una persona, pone en riesgo su patrimonio, cuando en realidad es todo lo contrario; otros por desconocimiento o ignorancia, condicionan al arrendatario, quien ante la necesidad de hacer negocio, acepta la propuesta.

Para evitar ese trámite ante la Federación, los arrendadores rotan el mismo local a varios empresarios durante el año, es decir, lo convienen por un corto período para que no exista ningún lazo de antigüedad que les pueda generar incertidumbre sobre su propiedad.