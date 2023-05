Ni siquiera de AMLO será la decisión

Desbocados, desatados están ya varios políticos miembros de Morena -y partidos satélites- en busca de las candidaturas que les permitan mantenerse en el candelero, aunque sea por unos años más. Sin embargo, sería bueno aclarar que hoy todo se mantiene en la inopia y que ni siquiera el presidente López Obrador puede asegurar posición alguna a nadie, más allá de las “corcholatas”.

Ejemplos de morenos adelantados, sobran (incluso, muchos de ellos poniendo en riesgo su viabilidad política por posibles denuncias por actos anticipados de campaña).

Uno de ellos, y quizá el más significativo, sería el de Rafael Marín Mollinedo y allegados, de quienes se dice que, basados en la amistad de éste con el presidente, ya se han repartido las candidaturas como la del senado para el mismo Marín, como una diputación para el hoy regidor Samuel Mollinedo y hasta la postulación a la presidencia municipal de Benito Juárez para la diputada federal, Anahí González.

Hasta ahí todo está a pedir de boca para Marín Mollinedo y entenados; sin embargo, dicen que no todo lo que brilla es oro.

Y es que hoy, hoy, hoy, ser amigo y consentido de López Obrador debe ser un aliciente, sin duda –repito, hoy-.

Pero quizá no han reparado en los tiempos políticos y se les olvida que el primer destapado tendrá que ser una “corcholata”, es decir, el abanderado de Morena a la Presidencia de la República, o sea, quien quizá sucederá a AMLO, lo que en términos políticos mexicanos, representa el nuevo personaje en partir y repartir el pastel, en decidir quién sí y quién no, y aunque seguramente el ungido escuchará consejos y sugerencias del mandatario en turno, éste ya no será la figura omnipotente.

Entonces, para explicarlo con manzanitas, cualquiera que sea de Claudia, Adán, Marcelo o Ricardo, dará prioridad a su gente, a sus allegados, a los que le fueron fieles y confía en ellos por su lealtad, trabajo y talento.

Será hasta entonces cuando se abrirá el abanico de posibles candidatos y de aquellos que –en caso de obtener el triunfo electoral- lo acompañarán como sus colaboradores dentro de eso que le llaman “gabinete”.

Por lo pronto, los morenos adelantados podrán decir y bendecir, levantar la mano y sonreír para los flashes muy cerquita de la gobernadora Mara Lezama, que de muy poco les servirá.

Lo mejor por el momento creemos que sería hacer cartel desde el puesto que ostentan, con esfuerzo, con talento y dando resultados, ya sea en una presidencia municipal, en una senaduría, en una diputación y hasta en la presidencia del DIF.

Decía Muñoz Ledo (quizá uno de los políticos más políticos en la historia de México) que la paciencia debe ser una de las principales facultades de todo político. Y así es, debe tener la astucia de un felino, saber esperar hasta el momento preciso para soltar el zarpazo y obtener la presa deseada.

En fin, también el extinto e inolvidable ex líder cetemista, Fidel Velázquez, resumía estos momentos: “Aquel que se mueva, no sale en la foto”.

Y vaya que se han movido más que un pez fuera del agua.

Hoy lo mejor es trabajar y no dedicarle tanto a placearse junto a las autoridades.