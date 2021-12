¡Ni un niño más! Manifestación por desabasto de medicamentos oncológicos

El estado de Quintana Roo, a través de Fundación Aitana, se sumó a la manifestación pacífica nacional que se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en contra del desabasto de medicamentos oncológicos infantiles en hospitales del país.

Yusi Evelyn Dzib Echeverría, presidenta de la organización civil, indicó que en esta ocasión no se bloquearon avenidas, ni ningún acceso a la terminal aérea, tan sólo estuvieron presentes repartiendo dulces e información sobre el grave problema que enfrentan los enfermos de cáncer.

“Lo que queremos es que ningún niño más se nos muera porque no haya medicamentos. Estamos aquí por ellos y por las personas con cualquier enfermedad, ojalá que esto sirve para que volteen a ver que las organizaciones estamos trabajando con todo el respeto”, dijo.

La entrevistada indicó que actualmente en la entidad no hay suministros de seis medicamentos, los cuales están siendo comprados por las asociaciones, con el fin de que ningún menor tenga que interrumpir su tratamiento.

Sin embargo, indicó que aunque se ha logrado subsanar la falta de fármacos, la carga económica es muy grande, por lo que pronto podrían ya no tener recursos para continuar con esta labor.

“Va a llegar un momento en que las organizaciones vamos a colapsar porque no hay dinero que aguante la cantidad de medicamentos que se requiere, y no nada más eso, también están los laboratorios, las quimioterapias”, dijo.

A esta manifestación también se unieron los padres de niñas y niños que perdieron la batalla hace un año y quienes aseguran que fue por el desabasto, porque hubo ocasiones en que no tuvieron acceso a los fármacos en más de dos meses.

“Queremos que la mortandad que había hace años, hoy en día la mortalidad es mínima y no queremos que regrese a los niveles de tiempo atrás, donde había más niños que fallecían, que los que salían a vigilancia. En Quintana Roo todavía no llegamos a ese momento porque nosotros no paramos, no esperamos a que el gobierno solucione, sino que nosotros lo hacemos, pero hasta cuándo vamos a poder aguantar el ritmo”, dijo.

