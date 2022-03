Haciendo lo que le gusta y expresando a su estilo sus poéticas creaciones, el cantautor regiomontano Nicho Hinojosa presenta al público el volúmen 5 de su ya encantadora Bohemia Descarada. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de este gran proyecto que lo mantiene vivo y con ganas de entregar más de su esencia en cada una de las canciones que componen esta bohemia.

“Este nuevo volumen contiene 11 temas que no habían escuchado con mi voz, casi la mitad de este disco son canciones inéditas, los covers los grabé porque me gustan, yo ya no grabo algo que me impongan porque ahora soy mi propia disquera y tengo el gusto de grabar lo que yo quiera” , compartió contento Nicho, de la salida en plataformas de este nuevo material, que desde sus inicios ha hecho con mucha dedicación y ahora nos regala la quinta entrega con canciones y composiciones de su autoría.