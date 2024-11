Niegan cerrar carpeta contra Mauricio ‘N’, ex-alcalde de Solidaridad

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún, se negó a cerrar una carpeta de investigación con la que Mauricio Góngora ‘N’, ex-presidente municipal de Solidaridad, fue acusado por el delito de peculado en 2018.

Ayer 21 de agosto, los magistrados del citado órgano jurisdiccional emitieron una sentencia con la cual ratificaron la negativa de amparo contra el ex-munícipe con el que buscó sobreseer, es decir extinguir, una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De acuerdo con el expediente 413/2022 de amparo en revisión, los magistrados ratificaron la medida de negativa de amparo que en 2020 ya había emitido el Juzgado Tercero de Distrito, el cual en ese año validó la medida de la Novena Sala Especializada en Materia Penal del Poder Judicial de Quintana Roo, origen de este litigio.

Mauricio ‘N’ fue denunciado penalmente en 2018 por el desvío de un préstamo millonario que solicitó a una institución bancaria siendo presidente de Solidaridad, dinero que iba a ser utilizado en caso de una emergencia durante la temporada de huracanes de ese año.

Aunque por esta carpeta de investigación se decretó el auto de no vinculación a proceso, el ejercicio de acción penal no ha prescrito, por lo que puede reactivarse y más aún con la actual negativa de amparo.

En 2019, cuando se realizó la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, el Ministerio Público, de acuerdo con la sentencia consultada, realizó una deficiente exposición ante el juez de control.

“El agente del Ministerio Público realizó una deficiente motivación de la solicitud de vinculación a proceso, pues no estableció si la distracción del dinero fue para usos propios o ajenos” , se lee.

No obstante, los magistrados consideraron que esto no es suficiente para dar “carpetazo” al asunto, por lo que finalmente decidieron no amparar al ex candidato por el PRI a la gubernatura de Quintana Roo.