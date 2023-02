Niña de cinco años es hallada muerta dentro de una lavadora

La noche de este sábado, una niña de cinco años fue hallada sin vida dentro de una lavadora en su domicilio en Playa del Carmen.

De acuerdo con la información, alrededor de las 19:00 horas del 04 de febrero el número de emergencias 911 recibió una llamada para solicitar una ambulancia para una menor que se encontraba inconsciente en la calle Privada Arquería con avenida Paseo Ibiza.

Tras el reporte, una ambulancia particular llegó al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios a la niña. Desafortunadamente no pudieron hacer nada, pues la pequeña ya no contaba con signos vitales.

Según la información preliminar, la niña de cinco años fue encontrada inconsciente al interior de una lavadora en funcionamiento.

Cabe mencionar que al sitio, también arribaron agentes de la Fiscalía Especializada en Homicidios, quienes serán los encargados de investigar cómo terminó la menor al interior del electrodoméstico.

(Con información de De Peso)