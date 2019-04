Niños, beneficiados con Terapias Asistidas por Delfines

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Setenta y ocho niños con discapacidad y 24 en situación vulnerable de Benito Juárez, serán beneficiados con Terapias Asistidas por Delfines, en Delphinus, mediante la colaboración de El Espacio de Michelle, DIF Municipal y el CRIT.

Gloria Torruco de O'Farril, presidenta de esta organización, explicó que el contacto con estos mamíferos ayuda a que los menores del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) y del DIF Benito Juárez, mejoren sus habilidades motoras, de lenguaje y desarrollo social.

También te puede interesar: CRIT de Quintana Roo proyecta área de tecnología

“Con mi hija Michelle vi enormes avances, es increíble el resultado de todas esas terapias que hacíamos, porque completamos objetivos con los delfines y me acuerdo perfecto como ella comenzaba a hablar y ahí fue donde conectó dos palabras, ‘ven aquí’, no se me olvida”, expresó la presidenta y fundadora de esta asociación que se dedica a ofrecer terapia a niños con Síndrome de Down.

Los pequeños de las instituciones asistirán a determinados hábitats de manera gratuita una vez por semana durante un mes y medio para poder realizar su terapia, la cual consta de 20 minutos de interacción con los delfines, supervisados por un especialista en cuidado ambiental, un terapeuta, así como el padre o tutor.

Debido a que cada niño tiene una condición particular, ellos llevan a cabo actividades individuales que tienen el propósito de estimular la interacción con otro ser vivo, el sentido del tacto o motivar el lenguaje.

Rodrigo Constandse Córdova, director de Delphinus, señaló que para realizar esta cooperación, se necesitó de seis años de investigación, y dos para capacitar y sensibilizar al personal que trabaja en la empresa.

“Primero tuvimos que quitar muchos vicios e ideas mal concebidas que existía sobre este tema, luego hicimos una colaboración con la Universidad de Barcelona para dotarnos de hechos científicos sobre la terapia, pero no fue hasta que encontramos a El Espacio de Michelle que pudimos concretar el convenio con DIF y ahora con Teletón”, dijo el empresario, quien añadió que este año buscarán impactar a 100 niños más, sumando un total de 200 este 2019.