Siete de cada 10 niños, víctimas de violencia en Cancún

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Sipinna estima que siete de cada 10 niños de Cancún son víctimas de algún tipo de violencia familiar por parte de sus padres; sin embargo, en seis meses sólo han recibido 10 denuncias sobre este tema.

Jimena Laza Aguilar, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Benito Juárez, mencionó que el nivel de denuncia es bajo debido a que son menores de edad y quienes generalmente señalan estos casos son abuelos, tíos o vecinos.

“Las cifras no reflejan la realidad, por eso ahora tenemos que crear conciencia sobre el tema de la denuncia, porque mucha gente piensa que si lo hace les van a hacer algo, pero no, tienen que saber que las denuncias son anónimas y que es una responsabilidad moral advertir cuando un niño está siendo abusado”, dijo la entrevistada.

Debido a esto, personal del Sipinna se ha reunido con diversas dependencias como la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), para que sus trabajadores conozcan el mecanismo de las denuncias, ya que en el caso de los maestros, estos pueden identificar de primera instancia si un menor está viviendo en un entorno violento.

Laza Aguilar señaló que otro de los ejes principales en el que están trabajando es la prevención de la explotación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo.

“Se firmó un pacto de prevención en el que participan 23 dependencias, empresas, sindicatos y hoteles, ya que a través de un estudio realizado por Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes) se pudo visibilizar más la problemática”, dijo la secretaria ejecutiva del Sistema en el municipio.

De acuerdo con el organismo, se ha identificado que por cada establecimiento relacionado con el giro de la explotación sexual de mujeres adultas, hay al menos 17 menores de edad involucrados.

“Asimismo, hemos encontrado que en Cancún los que en mayor riesgo se encuentran son los varones menores de ocho años que están siendo víctimas de abuso y pornografía por personas que vienen del extranjero, pero también muchos turistas nacionales y locales”, indicó Norma Negrete Aguayo, directora de ECPAT México.