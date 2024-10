‘No descansaré hasta que haya justicia’; Autoridades lamentan feminicidio en PDC

La presidenta municipal Estefanía Mercado exigió el esclarecimiento de la muerte de una mujer encontrada sin vida en el centro de la ciudad, uno de los más lamentables hechos en esta ciudad.

El suceso fue reportado alrededor de las 9 horas y después llegaron los policías, quienes implementaron un operativo, pero no lograron dar con los responsables.

“Con el corazón lleno de dolor, lamento profundamente el feminicidio ocurrido en nuestro municipio. Desde el primer momento, estoy trabajando junto a la Fiscalía para asegurar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. No descansaré hasta que se haga justicia. Quiero que sepan que no están solas. No permitiré que la violencia quede impune. Seguiré vigilante, con firmeza y compromiso, en la lucha por la seguridad de todas las mujeres de Solidaridad”, expuso Mercado Asencio en redes sociales.