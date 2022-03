No es ni consulta ni popular

La famosa consulta popular para la revocación de mandato del presidente de México se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Instituto Nacional Electoral (INE) y para los mexicanos, pues la agenda política del país, hoy más que nunca, se encuentra polarizada.

La sola puesta en marcha de esta consulta modificó desde sus raíces el sistema político nacional y, de pronto, apareció una nueva partida millonaria de erogación de las arcas federales, sin un claro propósito o causalidad.

Desde su nacimiento, la revocación de mandato se convirtió en una camisa a la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus parteros fueron los legisladores del partido de Morena, como era de esperarse.

El problema es que, los propios modificadores de las leyes que dieron paso a la consulta popular no están acatando esas mismas reglas que ellos pusieron sobre la mesa, para regir este costoso juego.

En su reciente visita a Chetumal, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, reconoció que tan sólo en Quintana Roo han sido identificados 73 espectaculares que promueven la permanencia del presidente López Obrador, con el pretexto de invitar a la ciudadanía a votar el próximo domingo 10 de abril.

El funcionario federal dijo que “coincidentemente”, hay más de estos anuncios en los seis estados donde habrá elecciones locales, como es el caso de Quintana Roo, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

Lo que se infiere es que Morena está buscando influir en estos estados para beneficiar a sus candidatos, mediante la exhibición de su líder moral en cada espectacular, barda o cartel que se encuentran expuestos en lugares estratégicos de las principales ciudades de los estados.

Desde luego, Morena niega toda injerencia en la colocación de estos espectaculares, porque sabe que estaría incurriendo en una ilegalidad que le podría costar graves sanciones, ya que no es ningún delito poner la foto de AMLO en un cartel para pedir a la gente que lo apoye para que siga siendo presidente, lo que sí es ilegal es que esa publicidad se pague con recursos públicos o partidistas.

Incluso, los partidos tienen estrictamente prohibido por ley promover la consulta popular por revocación de mandato, es más, ni si quiera lo pueden mencionar en entrevistas ni comunicados ni boletines de prensa.

El caso es que Córdova Vianello invitó de nueva cuenta a los partidos políticos a respetar las reglas que, paradójicamente, ellos crearon y ahora no la están cumpliendo, y aunque todavía no se les ha comprobado, tarde o temprano saldrá a la luz quién está detrás de esos carteles publicitarios.

“No hay que ser”, téngale un poco de consideración al INE, porque, además de que no le dan el dinero suficiente para llevar a cabo la consulta popular como debe ser, encima salen con todo tipo de chapucerías de primaria.

Al grado tal, que el INE ya está sudando la gota fría, pues ya se le sentenció de que, si la consulta no sale bien, será llevado a la extinción; si los resultados no favorecen al líder morenista, también; si no va el mínimo de ciudadanos a votar, igualmente le irá como en feria.

Con tanta escaramuza muy al estilo priista de sus buenos tiempos. ¿Alguien se acuerda que hay que organizar las elecciones que habrá dentro de tres meses?