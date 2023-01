No hay cancha para el tabaquismo

Querido lector, ¿sabías que 1 de cada 10 muertes por enfermedad están asociadas al consumo del tabaco? Y que en México mueren al año alrededor de 43 mil personas por esta razón.

El pasado día 15 de enero, salió publicada la reforma de ley de control del tabaco en México, que por una parte cuida a los ciudadanos y por otra los especialistas aseguran que dicha ley generaría ahorros de 116 mil millones de pesos al sector salud.

Es un proyecto importante, pero que ha levantado cuestionamientos sobre si es del todo justo.

Empecemos por enumerar los lugares donde a partir de ahora se prohíbe el consumo de productos de tabaco o nicotina: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes, parques, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas, paraderos de transporte.

En la misma reforma nos dice que pueden existir áreas exclusivas para fumar o consumir productos de tabaco y nicotina, pero no pueden estar a menos de 10 metros de las entradas, accesos, salidas o cualquier lugar donde las personas se reúnan.

Es importante ponernos la pila para que no se preste a la corrupción este tipo de regulaciones y también se den las facilidades a los establecimientos para adaptar sus espacios de manera tal que quienes deciden fumar, lo hagan sin que esto provoque un problema para los centros de consumo como restaurantes.

La verdad, la reforma está muy completa y extensa como para tocar cada uno de los puntos en este pequeño espacio, pero te dejo botando este resumen: no publicidad, no patrocinios, no mostrar productos con tabaco, no dulces o alimentos en forma de productos de tabaco, no marcas de tabaco en juegos, videojuegos y computadoras.

¿Tu qué piensas, crees que es justa o rigurosa esta nueva iniciativa?

Tírame un centro con tu opinión y ahora que ya estás [email protected] te pido que pases la voz.