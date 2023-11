No nos dejemos engañar con falsas promesas, a la hora de elegir a nuestros gobernantes

Vale la pena mencionar la capacidad y conocimiento que tienen algunos funcionarios públicos del actual gobierno, como en el caso de una funcionaria cuando dijo, en septiembre del 2021, que está todo bien en “50 estados”, eso realmente demuestra que no saben de lo que hablan o que ni siquiera saben dónde están, así como también de las constantes amenazas a la prensa, a los medios y todo, por parte de muchos funcionarios, con lo que comienzan a demostrar que ya no tienen a quien más culpar de sus errores y por lo que vamos a ver los dos escenarios políticos, el bueno y el malo.

El malo es el resultado patético en todos los aspectos que está atravesando el país, ya que está en una drástica y crítica situación, ya que este señor sigue yendo a Badiraguato, que no así a vuelvo a visitar Acapulco que es realmente el que se encuentra en una grave situación, pero si la constancia a visitar ese otro lugar, el cuál con esta nueva visita para inaugurar una pequeña carretera, ya serán seis viajes.

Algo que aunque no lo quiera nadie pensar, refleja la existencia de una posible asociación delictuosa con grupos beligerantes, por lo que con todo esto, en determinado momento, va a ser un factor más para que los incautos y pobres desorientados mexicanos, diputados y senadores, continúen en su viaje de opio y sigan soñando en una fantasía política irrealizable.

Por ahora seguiremos con más de los mismo, y de lo mismo más, para ver cómo vamos a salir del bache en el que nos han hecho caer esta pesadilla llamada el gobierno de la cuarta tranza, la cual esperamos que pronto caiga, por su impopularidad, por su abandono, por su traición, por su falta de respeto a la Constitución, por su falta de respeto a la ley, por no respetar la no intervención a la obstrucción de la justicia, así como por los delitos de robo al erario y de algunas empresas, donde los hijos “del señor” han trabajado, han tenido oportunidades y de donde han salido, sin haberles hecho las auditorías correspondientes.

Qué bueno que prometieron que no iba a haber más nepotismo, que no iba a pasar lo mismo que pasaba antes, pero lamentablemente no fue así, ya que de todo lo que se prometió y se dijo, nada se hizo realidad o cuando menos no sé completó al cien por ciento.

Aquí estamos y pronto veremos el sentido de capacidad y de concientización que tienen los compatriotas como para buscar alternativas más sanas, que las que han aprobado y votado, por lo que es importante recordarles algunas reflexiones que diversos personajes hicieron en su momento, como en el caso de Joseph de Maistre (1753-1821) quien dijo que “Cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”, o lo que mencionó Víctor Hugo (1802-1885) “Entre un gobierno que lo hace mal y un Pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”, y finalmente, esta frase que no daña pero si lastima a muchos y que fue mencionada por Winston Churchill, “La principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada”.

¿Será este gobierno clasificado como el peor de todos? pronto lo sabremos.

Y pues ahí estamos viendo como todo, todo, lo que era institucional, lo que era constitucional y lo que era el respeto a los Tres Poderes de la Unión, no han sido más que una burla para estas personas, pero esperamos que pronto, todos esos abusos que no entendemos cómo es que se atrevieron a llevarlos a cabo, principalmente el abuso de poder, van a tener que pagarlos como cualquier delincuente, ya que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está debidamente preparado.

Xóchitl Gálvez se despide del Senado, con un mensaje a Morena

La candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se despidió del Senado de la República para seguir con su proyecto de cara a las elecciones federales. No obstante, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) no dejó pasar la oportunidad para mandar un mensaje a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La blanquiazul pidió licencia el pasado 14 de noviembre, luego de haberse registrado como única precandidata presidencial de la triada PRI-PAN-PRD, sin embargo, fue hasta este miércoles 15 cuando se despidió de su puesto en la Cámara Alta. En su discurso agradeció a sus compañeros, no obstante, se destacó por sus advertencias al oficialismo.

Gálvez Ruiz aseguró que ganará la presidencia, por lo que las condiciones en el poder también cambiarán y los de la mayoría que hoy permean en el Legislativo serán los de oposición. Destacó que Morena y sus partidos aliados “perdieron la oportunidad” de continuar con la confianza de la gente, a pesar de ello, aseguró que existirá una buena relación entre ella y los morenistas.

“Compañeros y compañeras de Morena estoy segura de que el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron, yo si me voy a portar muy bien con todos ustedes, lo sé porque su gobierno desperdició la oportunidad y defraudó la confianza de mucha gente”, destacó.

Aunado a esto, la panista recalcó que el gobierno federal no estuvo a la altura de las exigencias de la población, que “cuando más lo necesitó, no se tuvo la capacidad de respuesta” haciendo referencia a la tragedia suscitado en la costa de Guerrero tras el paso de Otis. Gálvez Ruiz aseguró que no buscará revancha contra el oficialismo y ofrecerá una apertura al diálogo.

“Aunque serán oposición, deben saber que en mí no cabe la revancha, con el amor a México les extiendo desde ahora mi mano y mi disposición al diálogo digno y respetuoso. México nos necesita”, aseguró.

En su discurso, la panista dijo adiós a la Cámara Alta destacando sus logros en el Legislativo, indicó que “su misión” fue cumplida. Hizo un llamado a la unidad para unir las convicciones a favor del país. La ex integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas fue aplaudida por sus compañeros y compañeras de bancada, quienes al igual, se despidieron de la blanquiazul.

“Hoy me despido de este Senado de la República con orgullo y mirando a mi país le digo: misión cumplida. Hoy en esta última sesión de Senado les quiero hacer un llamado a la Unidad de México, dejemos la confrontación y la paralización que tanto daño le han hecho a nuestro país”, apuntó.

La tarde de este 15 de noviembre la Mesa Directiva del Senado aprobó la licencia de Xóchitl Gálvez Ruiz para poder separarse de su cargo para competir por la presidencia, siendo la única candidata de los tres partidos políticos de oposición y así debatir con Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, el puesto presidencial.

“Hoy termina una etapa en mi vida, de la cual me siento profundamente agradecida. Agradezco a todos y todo el Senado de México. Fueron 5 años increíbles. Ahora, a librar la madre de todas las batallas. Vamos juntos y vamos todos. Esto Apenas Comienza”, destacó en su cuenta oficial de Twitter, ahora X.

Carta dirigida a los asquerosos diputados de Morena (Son unas basuras) Carlos Alazraki

Diputados de Morena:

Desde el día uno que entraron al poder, sabía qué tipo de basura iban a ser.

Tenía la claridad mental que iban a ser unos esbirros de Andrés.

Sabía, que ustedes se iban a vender a los deseos de su pastor.

Sabía, que la mayoría de ustedes eran una bola de ignorantes y que no tenían ni la más remota idea de lo que significaba gobernar.

También tenía muy claro que su experiencia política, era cero.

Sabía muy bien que por ser mayoría, iban a hacer trampas en muchas de sus decisiones.

Trampas como por ejemplo, nombrar a una absoluta inepta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En esencia, siempre supe qué tipo de congresistas iban a ser y no me fallaron.

Iban a ser una bola de asquerosos lame hue…

Sin embargo lo que nunca me esperé, ni me imaginé, fue lo inhumano que iban a ser.

Rechazaron la petición del PAN, del PRI y del PRD, de crear un fondo de emergencia para Acapulco.

Estaban en la aprobación de Presupuestos de Egresos.

Tenían todo a favor para ayudar a reconstruir la bahía más bella del mundo.

Tenían todas las oportunidades para hacer algo por los afectados de este huracán.

Tuvieron la gran oportunidad de hacer de este drama una historia un poquito más feliz, una historia un poquito más humana y sin embargo, la abortaron.

Abortaron la posibilidad de mostrarse como unos verdaderos seres humanos.

Mejor, decidieron por mostrarse como son, unos cerdos asquerosos.

Mención aparte: Merecen los diputados y diputadas de Guerrero, estas bestias infra humanas, ¿están sentados? ahí les va, votaron en contra de la propuesta del Frente Amplio, o sea, lo que es lo mismo, no quisieron ayudar a su propio estado.

¿Lo pueden creer?

Y ¿saben también lo que hizo Titina Sheinbaum ante esta desgracia?

Nada, propuso que ustedes donen un mes de su sueldo, ustedes, porque como ella no trabaja y no tiene ingresos, pues no iba a donar nada.

Y es conocido de todos que, Titina tiene atole en lugar de sangre en las venas, lo ha demostrado mil veces.

Y yo me he preguntado más de mil veces ¿Qué tiene en su cerebro para creer que va a ganar, cuando su derrota está más que cantada?

Y por último, también ¿porque Andrés no voló a Acapulco en lugar de haber escogido la carretera llena de lodo?

Acaso sería porque las verdaderas víctimas del huracán le iban a quitar su papel protagónico.

Les apuesto lo que quieran, que así fue.

Y para finalizar mi carta semanal, les quiero dejar una pequeña reflexión: ¿Qué más se necesita para darse cuenta que Morena es una basura asquerosa, inhumana y que no sabe gobernar?

El debate y sus principios

La abogacía independiente de la nación bien sabe que el Derecho permite debates sutiles, en los cuales la inteligencia y el tacto, la verdad y la razón han de rivalizar constantemente con la inhabilidad y la descortesía; la falsedad y la locura para poder arribar a la determinación de los intereses de justicia y/o los intereses de aquellos a los que les apetece denigrar a ella; entre los medios que constituyen asistencia a la Ley o aquellos que se convierten en cómplices del oprobio; entre las sentencias que honran y las complacencias que envilecen; entre los haberes ganados en buena ley y las gananciales recibidas por diversos actos de corrupción.

En cada uno de los debates que esa abogacía independiente sostiene se debe, en todas las circunstancias, sostener esa autoridad moral, no cederla ante interés alguno que pretenda denigrar a la justicia, para transmutarla en capricho de ese oprobio; a la par esas togas jamás deben de debatir sin pasión, lo deberán de hacer con arrebato, con conocimientos.

Al margen de las anteriores consideraciones, en esta Cuarta Transformación de la Nación, esa abogacía independiente, debe de recordar que nuestros debates deben de ir siempre encaminados a perpetuar el respeto que merece el control de legalidad y constitucionalidad, es decir, la preservación del principio de juridicidad que comprende ambos. La justicia o la injusticia pueden ser una virtud o una mancha a la norma redactada por el Constituyente del 17, o sea, a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A propósito de las pasadas reflexiones, suele plantearse la deficiencia existente entre un debate de los gobernantes sosteniendo una defensa de la injusticia para los efectos de perpetuarse en el poder.

Es evidente que en México, la abogacía independiente de la nación siga debatiendo en defensa del ingrediente esencial del Derecho, de la justicia, ello es preferible al debate que caracteriza al sistema derivado que pretende la conservación del poder político. Los togados tenemos la obligatio de seguir debatiendo en contra del carente o limitado conocimiento, por no decir la arbitrariedad del gobernante, ello es sencillamente peligroso para la nación y propende hacia la injusticia.

Debemos hacer valer nuestras libertades para debatir y contradecir en todo aquello en lo que se pretenda que impere la ley del capricho, de la obstinación, de la tozudez e incapacidad comprensiva y necedad del Poder Ejecutivo Federal, sólo así la abogacía independiente de la nación podrá hacer valer el respeto que nuestro Pacto Federal merece.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

"Falso que terminó la emergencia en Acapulco"

"Es falso que terminó la emergencia en Acapulco, más de la mitad de las colonias siguen sin luz ni agua, la basura y pestilencia se mantiene, todo por un gobierno desorganizado que está borrando la imagen del Ejército Mexicano, que en emergencias era el salvador de la población", aseguró Raquel Reyo, habitante de Acapulco.

La mujer expone la grave situación que prevalece en el puerto a 19 días del paso del huracán "Otis" y todas las consecuencias por la tardanza de los gobiernos federal, estatal y municipal en actuar, lo cual provocó la rapiña y ahora una emergencia sanitaria porque la basura sigue acumulándose desde la costera hasta todas las colonias de la ciudad.

En entrevista con El Universal afirma que a diferencia de lo ocurrido en 1997 con el huracán Paulina dónde unas horas después de lo sucedido llegó a Acapulco el presidente Ernesto Zedillo y con ello la ayuda inmediata, con "Otis" tardaron cinco días en aparecer los gobiernos federal, estatal y municipal, lo que derivó en desesperación de la población y los lamentables actos de rapiña.

"Vemos un gobierno desordenado, que no da información, que focaliza la ayuda en la costera, que decreta el fin de la emergencia sin nunca haber subido tres calles arriba de la costera, que no ha respirado la pestilencia de la basura, de los escombros con animales muertos, con moscas que nos ponen en una crisis sanitaria.

"La emergencia sanitaria es por enfermedades como el cólera, respiratorias, gastrointestinales, dengue, entre otras y no vemos trabajos de limpieza, de desinfección, no vemos brigadas de salud ni en la costera, mucho menos en las colonias. Es muy grave, hay desorganización, desinterés", indicó.

Expuso que a tres semanas del paso de "Otis" esta inoperancia de los gobiernos también dejó como daños colaterales la imagen del Ejército Mexicano, que siempre era de ayuda, de salvar a la gente en desgracia y ahora lo vemos desorganizado, sólo repartiendo despensas en zonas focalizadas.

"Estamos en una emergencia sanitaria y haciendo fila para todo, agua y comida. Yo sigo sin luz ni agua. Yo le pido al presidente que no se olvide de Acapulco, acá con todo y Ejército y Guardia Nacional, que sólo están en la costera, seguimos armados con palos en nuestras colonias y casas para protegernos de robos", comentó.

Raquel Reyo, quien trabaja en el complejo turístico Tres Vidas, también exhortó a los encargados de distribuir agua en ese complejo a no ser tan irascibles en esa labor, a ser solidarios con sus compañeros en estos momentos de emergencia.

El dengue, es el foco rojo para la salud de los guerrerenses

La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) planteó que, después del azote del huracán Otis en la costa de Guerrero, se prevé una rápida propagación de enfermedades como dengue, zika y chicungunya, así como gastrointestinales, respiratorias y de la piel, además de efectos en la salud mental.

Ante esa situación, enfatizó la necesidad de una respuesta apropiada con atención médica, abasto de agua potable, saneamiento e higiene, medidas de protección contra vectores (mosquitos transmisores de enfermedades) y roedores, vacunación contra tétanos y tener precaución en actividades de limpieza para evitar lesiones.

Por su parte la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), informó que sus equipos desplazados en la zona identificaron “un alto riesgo potencial de brotes infecciosos, debido a las condiciones ambientales, inundaciones, deslizamientos de lodo, acumulación de escombros y de desechos en muchas zonas de Acapulco y municipios aledaños”.

La Uagro informó que, durante los primeros días posteriores al azote del huracán, de los pacientes atendidos por los servicios de salud, 25% presentó infección aguda respiratoria; 20% hipertensión arterial; 8% enfermedad diarreica aguda y 4% traumatismos.

Por su parte Jessica González Lucas, académica del área de Salud de la Universidad La Salle destacó que al desastre provocado por Otis se suma la amenaza que significa que aparezcan enfermedades y proliferen, concretamente se refirió a enfermedades infectocontagiosas, como dengue, hepatitis, tifoidea, salmonela o, incluso cólera.

La principal preocupación es el estancamiento de agua sucia, la acumulación de basura que es la condición propicia para que se reproduzca el mosquito transmisor del dengue; la falta de agua potable, así como de alimentos higiénicamente preparados.

Puede generarse una situación de epidemia

Sofía del Carmen Sánchez Piña, investigadora de la Facultad de Enfermería de la UNAM, manifestó que si no se tienen condiciones de higiene para la elaboración de alimentos, ese tipo de enfermedades pueden generar una situación de epidemia.

La especialista dijo que, si bien la autoridad dio por terminado el periodo de emergencia en cuanto a protección civil, la emergencia por salud debe continuar.

Dijo que actualmente hay un riesgo muy grave en cuestiones de salud y pueden ser con enfermedades infecciosas.

De acuerdo con la especialista, en esos lugares debe vacunarse a la población contra tétanos, hepatitis, entre otras enfermedades.

Debió implementarse un plan de comunicación de riesgos

Por su parte, Carolina Gómez Vinales, consultora especialista en salud pública, subrayó que, desde que se aproximaba el ciclón a la costa guerrerense, debió implementarse un plan de comunicación de riesgos, lo cual no ocurrió.

Para la especialista, la comunicación de riesgos sólo funciona cuando existen canales basados en la confianza entre los que saben, los responsables y los afectados.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) decía que sí veía que iba a ser “cañón” (el impacto del huracán) pero pues que no pensó en más que mandar un tuit, cuando en el gobierno federal debe haber protocolos de protección civil y protocolos de salud pública que evidentemente no se usaron ni se aplicaron”.

Dijo que debió implementarse también un canal de comunicación entre los expertos, las autoridades y, desde luego, las personas que iban a ser afectadas, pero, simplemente nadie les avisó.

Expuso que los servicios médicos tampoco tuvieron información para abastecerse con los suficientes suministros de emergencias y sacar a los enfermos ambulatorios.

En materia de mitigación de los efectos del huracán, llamó la atención en que no se está recomendando el uso de cubrebocas, lo cual podría ser una medida para evitar la propagación de enfermedades, tanto gastrointestinales, como respiratorias.

Para la especialista, la tragedia ocurrida en esa región del país es una prueba más de la ausencia de coordinación y la improvisación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Dijo que, si a eso le sumamos la falta de un plan inmediato para prevenir la catástrofe, tenemos ante nosotros una posible crisis social y económica.

La división de poderes

Parecería que para acabar con la ignorancia de algunos personajes de ésta Cuarta Transformación de la nación, sólo habría que hacer de su conocimiento que nuestra Constitución Republicana, en el primer párrafo de su arábigo cuarenta y nueve, establece que el Supremo Poder de la Federación se segmenta, para su ejercicio, en tres podres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Cualquier estudiante de derecho sabe que nuestro Pacto Federal consagra la teoría de la división de los tres poderes. Aunque no es el deseo de quien estas breves líneas escribe enunciar doctrinas, sino precisar lo que la Carta Magna refiere; no se vale omitir en éste caso una breve exposición de los antecedentes de la teoría de la división de poderes, por considerarlo indispensable para que esos ineptos y desconocedores entiendan por qué se asienta ello en la Carta de Carranza.

William Rowan Hamilton, filósofo escocés e hijo de un gran abogado, en el ayer dijo: “rectificando un error es como se adquiere mayor crédito”. Esas palabras de ilustración se dejan de tarea a esos incompetentes, esperando que ello si lo entiendan.

Perdón por la desviación, pero retomando la ilación del tema también hay que precisar que la división de poderes es una institución política, proyectada en nuestro devenir histórico.

Por todos los abogados de la República (bueno, no todos), es bien sabido que la limitación del Poder Público, mediante la división Constitucional de Poderes es la única garantía de libertad que existe; consecuentemente, se puede afirmar que no existe la libertad en el caso de que el Poder Judicial Federal no esté separado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. En nuestro México todo estaría perdido si los mismos gobernantes, legisladores o ignaros, ejercitaran los tres poderes.

Es público y notorio que en el hoy nuestra Nación vive una absorción legislativa por parte de Andrés Manuel López Obrador y, ello se debe, sin duda alguna, como otros tantos desarreglos constitucionales, a factores políticos derivados del desconocimiento de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de ese grupúsculo que aplaude los errores de su Cuarta Transformación de la República.

En ese orden de ideas y debido al reducido espacio, hay que decir que nuestro Poder Judicial Federal es el que vela por nuestras libertades; Crescencio Rejón, ilustre yucateco dijo: “que los jueces de primera instancia amparen en el goce de los derechos a los que les pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial”.

Es por ello, que en México se defiende a ese Poder Judicial Federal, el cuál Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República hoy pretende debilitar.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

En abandono, estadio que recibió 89 millones de pesos

El estadio público de béisbol en Palenque, Chiapas, en donde jugaba el equipo de béisbol Las Guacamayas, dirigido por Pío López Obrador, hermano del presidente, y que fue remodelado en 2021 por el gobierno federal con 89 millones de pesos, está siendo desmantelado.

En una visita hecha por El Universal al estadio se observó que debido a la nula seguridad que hay, llaves de agua y tubería metálica de locales que se habían planeado para que fueran usados por comerciantes en eventos en el estado, han sido robados.

El recinto, ubicado a un kilómetro de la quinta del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ciudad, no cuenta con ninguna puerta o acceso que garantice la seguridad del inmueble, por lo que cualquier persona puede ingresar a cualquier hora.

En la visita hecha por esta casa editorial al inmueble deportivo se observó que la fila de pequeños locales que el proyecto inicial buscaba que fueran usados por comerciantes locales en eventos deportivos lucen llenos de polvo debido a su poco, por no decir nulo uso.

Al menos seis de estos pequeños locales habían sido vandalizados de distintas maneras: a algunos les faltan llaves, a otros partes de las tuberías que han sido robadas y otros, ambas cosas.

También en el estadio se comprobó que algunas partes de instalación eléctrica lucen sin las cajas de protección y con cables de electricidad sueltos, lo que podría significar un riesgo para quien pueda tocarlos.

Pintas y refrigerador viejo.

En las gradas, frente al diamante se observa un viejo refrigerador acotado con latas de cerveza y basura.

En algunas paredes del estadio público ya se observan pintas y grafitis, pues al no haber ningún personal de vigilancia, cualquier persona puede acceder al interior.

Al platicar con vecinos de la unidad deportiva de Palenque, estos confirmaron que el estadio tiene poca actividad.

"Casi no vienen a jugar. Aquí practican, pero no hay juegos grandes y pues los locales para vender comida no se usan. A veces vienen a jugar los del equipo municipal", comentó un vecino.

-¿Siempre está abierto el estadio, no lo cierran?, se le pregunta.

- "Sí, siempre ha estado así abierto", comenta.

En enero de 2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) entregó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio municipal de Palenque, en ese momento casa de Las Guacamayas, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones S.A. de C.V., originaria de Tuxtla Gutiérrez.

La rehabilitación del estadio incluía la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores.

El estadio es propiedad del municipio de Palenque, según consta en su inventario de inmuebles de 2020.

El 13 de noviembre de 2018, dos semanas antes de tomar posesión como presidente, López Obrador entrenó en el estadio de Palenque y vistió el uniforme de Las Guacamayas, según se puede apreciar en fotografías compartidas en las redes sociales del equipo.

En esa visita se comprometió a apoyar el béisbol en Palenque, municipio chiapaneco donde tiene su rancho de descanso.

"Veo en la pelotita a integrantes de la mafia del poder y macaneo más", dijo en junio de 2017, en una anterior visita que hizo al estadio para entrenar con Las Guacamayas de Palenque.

Destaca que en más de cuatro años, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha desembolsado más de mil 600 millones de pesos en la compra, construcción y remodelación de 26 estadios y parques de béisbol, deporte favorito del presidente López Obrador.

Salen 20 nuevos grupos criminales en el sexenio de AMLO (Baruc Mayen)

Entre las organizaciones surgidas durante el gobierno de la 4T resaltan facciones aliadas al Cártel de Sinaloa

Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la presidencia de México, el país ha visto surgir a por lo menos 20 nuevos grupos criminales a lo largo del territorio y vinculados a diversas actividades delictivas.

Así lo establecen informes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) citados por Rivelino Rueda en El Sol de México.

Acorde con los reportes oficiales, en los primeros cinco años de López Obrador como mandatario federal las corporaciones de seguridad reconocieron el nacimiento de nueve cárteles del narcotráfico, ocho células criminales afines a estos y tres bandas dedicadas al huachicoleo.

Los nuevos cárteles identificados por las citadas dependencias se distribuyen en nueve entidades de la república:

*Cártel de Caborca (Sonora)

*Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, o Cslpng (San Luis Potosí)

*Cártel de Los Alemanes (San Luis Potosí)

*Cártel La Unión de León (Guanajuato)

*Cártel Independiente de Colima/Cártel de los Mini K (Colima)

*Cártel Pueblos Unidos (Michoacán)

*Cártel Nuevo Imperio (Estado de México y Ciudad de México)

*La Séptima Sección (Oaxaca)

*Cártel de San Juan Chamula (Chiapas)

La información contenida en los documentos de la Sedena, Semar y otras instancias contradice las declaraciones del propio López Obrador, quien el 2 de julio aseguró que “en el tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles”.

Y si bien las grandes organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa no aparecieron durante su administración, para la fecha en que emitió tal aseveración ya existían registros sobre el Cslpng y el Cártel de Caborca, fundado por el ahora encarcelado Rafael Caro Quintero.

Aunado a ello, el CDS y el CJNG han logrado expandir sus operaciones mediante la creación de brazos armados. Según la citada investigación, de estas nuevas células criminales sólo una está aliada al CJNG. Se trata del grupo denominado Los Zorros, con presencia en Jalisco, Colima y el Edomex.

En contraste, desde que AMLO llegó al poder fueron creadas ocho facciones del CDS:

*Los Rusos (en Sonora y Baja California)

*Los Pelones 33 (Sonora)

*Los Deltas (Sonora)

*Gente Nueva Jaguar (Sonora, Chihuahua y Sinaloa)

*Gente Nueva Salazar (Guanajuato)

*Los Pelavacas (Guanajuato)

*Los Machetes de la Chapiza (CDMX)

Finalmente, en cuanto a las organizaciones dedicadas específicamente al robo de hidrocarburos, las instituciones detectaron el surgimiento de Los Cenobios (que operan desde 2021 en Cuautepec, Hidalgo), Los Borregos (que desde 2019 roban gas LP en el ducto Cactus-Guadalajara en el Edomex) y Los Rábanos (dedicados al huachicoleo en Tepeji del Río, Hidalgo desde 2022).

En México los precios acumulan una inflación de 28% en los 5 años recientes (Ana Karen García)

De octubre 2018 a octubre 2023 se registra una inflación acumulada de 28.75% en México. El nivel de precios alcanzó máximos durante 2022, pero ha logrado establecerse en lo que va del 2023. Actualmente, la tasa de inflación interanual es de 4.26 por ciento.

Durante el 2022 el mundo experimentó una de las olas inflacionarias más importantes de las últimas décadas. El alza generalizada de los precios presionó los bolsillos de las familias y llevó los índices a niveles altos.

En México, en los cinco años más recientes —de octubre 2018 a octubre 2023— se registra una inflación acumulada de 28.75%, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Se observa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel de 130.61 puntos, lo que refleja un alza de alrededor de 30 puntos en estos cinco años recientes.

Aunque los precios siempre tienden a crecer en los ciclos económicos, durante algunos periodos crecen con más fuerza y mayor rapidez. Adicionalmente, algunos productos como los agropecuarios y los energéticos, son más volátiles y sensibles a las condiciones del mercado.

La inflación acumulada a lo largo de los años brinda un panorama general de los cambios en los precios a escala nacional, pero el indicador clave para la política monetaria es la tasa de inflación interanual.

El Banco de México tiene como objetivo que esta tasa se ubique en niveles de 3% +/- un punto porcentual.

Si se observa el comportamiento mensual de esta tasa durante el periodo de cinco años, resalta que durante 2020 y principios de 2021 —el lapso de crisis económica por pandemia— los precios bajaron alcanzando la meta establecida; pero para mitades de 2021 inició una tendencia de alzas históricas en el nivel de inflación.

En septiembre de 2022 se registró una tasa de inflación interanual de 8.70%, dos veces la meta establecida por el Banco de México, y un nivel no visto en aproximadamente dos décadas.

Canasta básica, más sensible

La canasta de consumo mínimo integra productos y servicios considerados como básicos para los hogares en México. El índice que evalúa el comportamiento de esta cesta es uno de los más sensibles.

Al corte de octubre del 2023 se observa que la inflación de esta canasta mínima fue de 3.83%, por debajo de la inflación general.

Se observa que en el proceso de desaceleración inflacionaria que se vive actualmente, esta cesta ha cedido con mayor fuerza mientras que durante la ola inflacionaria del 2022 registró alzas mayores incluso que el índice general.

El nivel de precios de la canasta de consumo mínimo es fundamental debido a que esta cesta representa más de la mitad del gasto total que hacen las familias más pobres del país. El impacto es desigual entre hogares debido al poder adquisitivo laboral y la composición del gasto de los hogares.

