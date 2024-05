Habitantes de Huay Pix amenazan con bloquear la carretera federal 186 que conecta a la capital de Quintana Roo, para exigir la construcción de un acceso a sus viviendas, pues las vías ferroviarias del Tren Maya aislaron a una parte de su comunidad.

Los vecinos incluso han comenzado a retirar parte de los durmientes del tren, además de señalar que seguirán boicoteando este proyecto, hasta que la Secretaría de la Defensa Nacional acceda a construir un puente sobre los rieles que comunique a la zona norte y sur de Huay Pix.

“Cuando decidieron que el camino del Tren Maya iba a atravesar nuestra comunidad, las autoridades federales se comprometieron a construir varios puentes para que no tengamos que caminar hasta dos kilómetros hasta el acceso más cercano, rodeando las vías. Pero al final nos dijeron que ya no van a hacer nada porque no tienen ni tiempo ni presupuesto, dejando aislada a parte de la comunidad y sus tierras”: declaró Hortensia Buendía Villanueva, representante de los colonos.