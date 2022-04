No nos van a callar: Laura Fernández.

Con el respaldo de más de 3 mil personas, Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora por la coalición "Va Por Quintana Roo", encabezó un mitin en la Plaza de la Reforma, donde afirmó que no la van a callar mientras siga habiendo carencias y violencia que afecten a las mujeres y sus familias.

“Nos quieren acostumbrar a lo malo, pero no lo vamos a permitir”, subrayó.

"Mi campaña seguirá siendo de propuesta, sin dejar de decir las verdades a quienes secuestraron a Cancún y quieren hacer lo mismo con Quintana Roo. Nos gobiernan mal en Cancún y con prepotencia, no hay resultados y, por si fuera poco, quieren llevar eso a todo el Estado",

dijo ante una multitud de simpatizantes del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo que abarrotaron la Plaza de la Reforma.

Ahí, en el corazón de Cancún y frente al Palacio Municipal, Laura Fernández advirtió que seguirá hasta las últimas consecuencias con la denuncia interpuesta contra el exdirigente del PVEM, Jorge Emilio González, por el delito de violencia política contra la mujer y que incluye a la aspirante de la coalición "Hacemos historia en Quintana Roo", Mara Lezama "por consentir la agresión”.