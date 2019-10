¡Ya basta! No se debe seguir tolerando a los malos gobernantes

En Francia, Argentina, Israel, México, Honduras, Chile, España, Ecuador, Hong Kong, Londres, Brasil y Barcelona, son algunos de los países en los que en los últimos días han existido situaciones difíciles entre la población y sus gobiernos, causadas y motivadas principalmente porque en todas ellas existe el mismo factor, la existencia de autoridades incompetentes que no cumplen con sus obligaciones como gobernantes, ya que solo se han dedicado a mentirles y a burlarse de sus incautos habitantes, quienes demuestran, cómo se verá el próximo 20 de noviembre en México, la desaprobación que sienten hacia sus gobiernos, causada por la incultura, la incapacidad y la mediocridad que están demostrando sus gobernantes.

Por ejemplo, México es un país donde su falta mayor fue que los mexicanos eligieron y permitieron llegar al gobierno a un hombre lleno de complejos y de odio, el cual logró a través de la mentira y el engaño, seducir a 30 millones de millennials a quienes hoy la historia los señala como parásitos ya que éstos han demostrado que no tienen ni la menor idea de lo que un gobernante necesita para poder ser respetado, dentro de las cualidades que se necesitan está el conocimiento de causa, porque llevamos un año en el cual el presidente de las minorías sólo se ha dedicado a burlarse de la iglesia, del Ejército y del himno nacional mexicano.

Con esto queda claro que con sus hechos, el narcisista ha desenmascarado su patética ubicación racional en la cual se esconde como avestruz ya que las situaciones y los escenarios críticos que se están viviendo a lo largo y a lo ancho del país no son entendidos y muchos menos la existencia de un presidente fallido que “según expresa”, con su actitud de cura y sin actuar, hacer defender los derechos y las garantías individuales que todos los mexicanos merecemos, pero que ahora nos queda muy claro que sí se arrodilla pero sólo ante los cárteles y especialmente ante el Cártel de Sinaloa, el cual ha demostrado que tiene más fuerza que el propio Estado.

Esto no es posible, no es aceptable y no debe de permitirse que estos “bichos raros” sigan actuando y pretendiendo ser lo que nunca fueron, el momento ha llegado para que el país y los mexicanos se levanten, para que expresen su amor a la patria, a la Constitución y al Estado de Derecho para quitar a estos usurpadores ya que la República Mexicana merece tener hombres honorables y responsables que enfrenten las circunstancias, que protejan a la ciudadanía y al país, a todos aquellos quienes en estos momentos han sido atacados por bandas y cárteles beligerantes que pretenden apoderarse de nuestra nación.

A este tipo de “traidores”, dentro de la realidad y el escenario que estamos viviendo, a la brevedad posible y de una manera organizada, se les debe de marcar como “traidores a la patria”, estos deben ser cesados de los puestos que presumen que “cumplen” para que se lleven a cabo nuevas elecciones y así se recupere el Estado de derecho y las garantías individuales que son los garantes para que los mexicanos tengamos una merecida calidad de vida, para que se acabe la impunidad y todas las asociaciones delictuosas que tienen con cada uno de los secretarios que conforman su gabinete, y así también, desaforar a toda la bola de “malditos cómplices” que están fungiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Con todo lo que estamos viendo y viviendo no puede seguirse permitiendo la traición a la patria, a los mexicanos y a la democracia, si estos hombres no tienen la calidad humana de ser gentes que cumplan con sus obligaciones, ¡que renuncien!, asimismo debe de desaparecer el libertinaje que ha existido y que ellos confunden con la realidad.

México merece un futuro donde se dé cumplimiento a un Estado de derecho, se dé un respeto total hacia la patria y principalmente hacia los que habitamos la hermosa República Mexicana para acabar con esta “maldita” falacia.

A cada uno de nuestros queridos lectores, que nos hacen el favor de leer nuestros puntos de vista, les pedimos se unifiquen y se solidaricen para desaforar, porque así lo demanda la “vox populi”, a la bola de mal nacidos, condenarlos como los “traidores” que son y una vez juzgados y sentenciados que cumplan con una cadena perpetua, ya que la impunidad no puede seguir siendo el pan nuestro de todos los días.

Los mexicanos queremos y necesitamos, rescatar de esta pesadilla a nuestra hermosa y querida patria, no debemos olvidar que “la verdad nos hará libres”, ya que todos merecemos un futuro prometedor en el que sí se respeten nuestras garantías individuales, por ello es necesario continuar limpiando a la República Mexicana de toda la bola de “bichos”, para poder rescatar a nuestro querido México.

¡Ya basta!, es suficiente, no puede ser que sigamos siendo víctimas de estos “seres malditos” que quieren acabar con la iniciativa privada, con los medios de comunicación y con la libertad de expresión, sólo para seguir delinquiendo a sus anchas.

Asimismo, los legisladores y los partidos de la oposición, ahora sí, deberían unirse para luchar por el pronto restablecimiento de la paz, la armonía y el respeto al Estado de derecho y a la Constitución, ya que son las bases de la equidad entre los mexicanos.

¡Viva México! ¡Viva nuestra Constitución! y ¡Vivan los mexicanos!, tomemos las medidas correctivas necesarias para desaforar a toda esta “bola de bichos”, tan pronto se pueda, dentro del Estado de derecho y para que queden marcados de por vida como lo que son.

Y debemos de recordar que se tiene que honrar y respetar a nuestro tres veces heroico Ejército mexicano.

Otra marcha contra AMLO: convocan por supuesto control a la SCJN (Indigo Staff)

La marcha contra AMLO se llevará a cabo el próximo 20 de octubre a las 11 horas del Ángel de la Independencia al Senado de la República.

Más de 30 organizaciones ciudadanas convocaron a una marcha pacífica el próximo domingo en contra de lo que consideran un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de controlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, dirigentes de diversas organizaciones ciudadanas cuestionaron el control que se pretende en el Poder Judicial, luego de supuestas presiones contra el ex ministro Eduardo Medina Mora.

Ramón Hernández, presidente de Movimiento Blanco; Raúl Vázquez, de la red de organizaciones; Pilar Manrique, de Coordinadora Ciudadana; entre otros advirtieron que no se debe perder de vista que sigue intacta la intención presidencial de la revocación de mandato.

Las organizaciones advirtieron que no es solo el caso de la Suprema Corte, sino que ahora también pretende acotar la autonomía de la UNAM y otras universidades públicas, a través del recorte presupuestal recientemente anunciado.

Aseguró que no sería sorprendente que los recursos sustraídos a las instituciones educativas fueran a parar a las universidades que construirá el gobierno de AMLO.

Por lo anterior, llamaron a la ciudadanía a trabajar de manera organizada y unida en la construcción de contrapeso eficaces e instó a sumarse a la movilización pacífica que se llevará a cabo el próximo 20 de octubre a las 11 horas del Ángel de la Independencia al Senado de la República.

Detalló que se espera que entre 10 mil y 15 mil ciudadanos salgan a la movilización, que se habrá de replicar en 22 ciudades, y garantizaron que no habrá encapuchados.

Finalmente, negaron ser organizaciones afines al ex presidente Felipe Calderón, aunque admitieron que apoyaron en su momento a Vicente Fox para terminar con 70 años de gobiernos priistas.

Para que dejen de creer en la telenovela izquierdista Por un México con conocimiento 2 de octubre, Crónica.- Segunda de 4 Partes:

En su discurso de toma de posesión, el presidente Kennedy advirtió: “Castro es únicamente el principio de nuestras dificultades en América Latina. La gran batalla será tratar de impedir que la influencia de Castro se extienda a otros países.

Estados Unidos utilizó el argumento de una “conspiración soviética” para instalar dictaduras militares, violenta intolerancia a movilizaciones sindicales o campesinas o ejercer presión en gobiernos vecinos, como México.

Para colmo, en 1960 en un encuentro con periodistas, se le preguntó al presidente Adolfo López Mateos cuál era la posición ideológica de su gobierno y éste respondió a la ligera: “Dentro de la Constitución, mi gobierno es de extrema izquierda”. Aquello generó una tormenta política y una inmediata disminución a la inversión privada.

En 1964 el gobierno de Estados Unidos había patrocinado y ejecutado por la CIA un golpe de estado en Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Hizo lo mismo en 1964 en Brasil, en contra del presidente Joao Goulart. Y en 1965 invadió República Dominicana.

Gustavo Díaz Ordaz (GDO) percibía la vecindad con Estados Unidos como una espada de Damocles. En su discurso de toma de posesión lo confirma: “Nacimos bajo el signo de anticolonialismo y en el pasado sufrimos invasiones, agresiones, intervenciones. Está, pues, en la esencia misma de nuestra nacionalidad, condenar cualquier hegemonía de un país sobre otro, sin importar de dónde proceda ni la forma ni la modalidad que asuma”.

En 1967 la revista US News and World Report (muy cercana al Departamento de Estado den Washington) aseguraba que muchos mexicanos de clase media y alta estaban convencidos de que el gobierno mexicano pediría a los Estados Unidos “que envíe tropas a través de la frontera para salvar a México del comunismo”.

Díaz Ordaz descalificó el informe: “Por ningún motivo en ningún caso, en ninguna circunstancia, ni siquiera como último y supremo recurso, el gobierno pedirá a otra nación que intervenga en nuestros asuntos”.

Es decir, que para GDO el comunismo no era su mayor problema sino la presión que ejercía Estados Unidos sobre México.

Por si fuera poco, los partidos de izquierda, los movimientos socialistas y partidarios de la revolución de Fidel Castro habían crecido en la última década. Al no encontrar resultados a sus demandas enfocaron su atención en los universitarios.

Sobre el movimiento estudiantil del 68 se han publicado novelas, memorias, crónicas, notas periodísticas, entrevistas y opiniones. La mayoría desde la perspectiva de la izquierda, desde la mirada de los estudiantes, reporteros o testigos de aquel día, con un solo objetivo: satisfacer al lector con el discurso simplista de pueblo bueno, gobierno malo.

Ha sido tan marcada la parcialidad en la lectura de la historia mexicana que nadie se cuestiona a cuánta gente asesinó Lázaro Cárdenas en el tiempo que sirvió a las fuerzas revolucionarias.

A Miguel Hidalgo nadie lo juzga por haber ordenado la ejecución de cientos de personas. (Degollados para no gastar balas). ¿Debería figurar como héroe de la patria alguien que mató más gente que Luis Echeverría? (Esto no pretende justificar a Echeverría, sino demostrar la subjetividad del juicio social).

Gustavo Díaz Ordaz hizo más por el país que Miguel Hidalgo.

Desafortunadamente México ha sido educado por la izquierda en las últimas décadas. (No se tome en cuenta los libros de la SEP.) Un ejemplo muy claro fue la irresponsable y caprichosa decisión del sustituto de Mancera en gobierno de la Ciudad de México, el ignorante e imbécil, José Ramón Amieva, de remover las placas de la línea uno del metro que mencionaban a Gustavo Díaz Ordaz como el presidente que mandó construirla. Una de las obligaciones de los gobiernos es preservar la memoria histórica, sin manipulación.

Son pocos los estudios históricos y análisis políticos que han enfocado su atención en la matanza del 68 de manera imparcial. Herbert Braun es uno de ellos. Pone en tela de juicio las ideas modernizadoras y democratizadoras atribuidas a los estudiantes.

Los movimientos comunistas habían fracasado con los sindicatos obreros, por lo tanto, se orientaron hacia los estudiantes en general y los campesinos.

El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tenía tres grandes problemas en el verano de 1968.

1.- La presión del gobierno estadounidense.

2.- Los juegos Olímpicos, compromiso adquirido en el gobierno de López Mateos.

3.- Las manifestaciones estudiantiles, renuentes al diálogo.

El entusiasmo del presidente Díaz Ordaz por las Olimpiadas era poco. En realidad, le generaba muchas preocupaciones. Los ojos del mundo estarían enfocados en México. El país recibiría miles de extranjeros.

La prioridad del gobierno era garantizar la seguridad a los visitantes y la estabilidad de la nación.

Desde el primer año de su gobierno, GDO había consultado a distintos sectores de la sociedad la posibilidad de declinar la sede de los Juegos Olímpicos. Se concluyó que al hacerlo, “podía perjudicarse gravemente nuestro crédito en los medios bancarios internacionales y deteriorarse nuestra economía interna”.

Gustavo Díaz Ordaz se sentía sumamente orgulloso de haber sido universitario, y más aún, de haber sido profesor y vicerrector de su alma mater, la Universidad de Puebla. Cada año inauguraba el ciclo escolar en la UNAM y el IPN.

¿Entonces cómo se explica la matanza de Tlatelolco?

En agosto de 1966 se fundó la Organización Continental de Estudiantes Latinoamericanos en La Habana, con el objetivo de “promover la solidaridad de los estudiantes del continente en la lucha contra el imperialismo, así como para consolidar los lazos de unión con los campesinos y obreros”.

En 1966 el rector de la UNAM, Ignacio Chávez se vio obligado a renunciar debido a las manifestaciones en contra de las reformas universitarias en las que se eliminaba el pase automático y se implementan el examen de selección a todos los aspirantes sin importar si eran egresados o no del bachillerato de la universidad.

Poco después se dio a conocer la creación del Consejo Estudiantil Universitario… y su cercanía al Partido Comunista Mexicano.

Tras la renuncia de Ignacio Chávez, quedó como rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien en el sexenio de Adolfo López Mateos había sido Secretario de Obras Públicas y había tenido varios desencuentros con el entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con la historia oficial Barros Sierra solucionó todas las demandas de los estudiantes que había provocado la renuncia de Chávez. Es decir, que ya no había razón para manifestarse en las calles.

Si algo ha demostrado la historia universal es que las grandes tragedias no se dan solas y mucho menos por casualidad. Siempre hay alguien moviendo los hilos. Y los estudiantes fueron tan solo sus marionetas.

El 22 de julio de 1968, los alumnos de la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria 1 de la UNAM comenzaron un pleito callejero tras un partido de fútbol. Las autoridades del IPN solicitaron el apoyo de la policía, lo cual concluyó en un severo acto de represión hacia los jóvenes.

La tensión fue aumentando con el paso de los días. A petición del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, el 29 de julio llegaron a la capital tanques ligeros, jeeps con bazucas y morteros.

El Ejército se apostó frente a la Preparatoria 1 (actualmente el Museo de San Idelfonso), al mando del general José Hernández Toledo y dispararon un bazucazo contra la puerta. Granaderos y militares aprehendieron a los estudiantes.

José Barros Sierra y Agustín Yáñez, titular de Educación Pública acordaron el cierre temporal de las preparatorias y vocacionales.

Si bien es cierto que en 1968 la agitación estudiantil se había convertirlo en un fenómeno desde Alemania occidental, Europa, Estados Unidos hasta América Latina, no era suficiente para que llegara al nivel de las manifestaciones en México.

Cualquier tipo de manifestación requiere reclutamiento de participantes, organización y algún método de financiamiento.

Si se hace una comparación imparcial con el presente se pueden encontrar numerosas similitudes con las manifestaciones que reclamaban el regreso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por muy descabellado que parezca, y aunque cueste admitirlo, dichas movilizaciones fueron financiadas y apoyadas por la izquierda.

Junto a ellos marcharon los sindicatos de la CNTE, el SNTE, la extinta Luz y Fuerza y muchos más. Cabe recordar que los padres de los 43 viajaron a Estados Unidos y Europa para manifestarse ante organismos internacionales.

Es razonable y objetivo cuestionarnos de dónde conseguían dinero tan sólo para vivir si pasaron la mayor parte del tiempo manifestándose. Más aun, ¿Por qué en cuanto AMLO ganó las elecciones desaparecieron las manifestaciones de los 43? Se evaporó el reclamo de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Ahora sólo queda la esperanza de por lo menos encontrar los cuerpos.

En las últimas dos décadas, el 2 de octubre era un día de terror en el centro histórico. Todos los locales de la zona cerraban sus puertas. Grupos anarquistas salían a las calles a destrozar todo a su paso: ventanas, puertas, paradas de autobuses, lo que fuera.

Y ni hablar de los Oxxos que saqueaban. Pero el 2 de octubre de 2018, justo cuando la “izquierda” ganó las elecciones, no hubo los tan comunes destrozos a negocios en el centro histórico.

Es fácil imaginar a veinte alumnos indignados que con sólo el poder de convencimiento lograron atraer cien mil personas (por dar una cifra). Pero la realidad es otra. Se necesita promover “el movimiento”, convencer a la gente que abandone sus actividades cotidianas para marchar en las calles con pancartas.

En los últimos días de diciembre del 2018 y el 2 de enero del 2019, cien personas se manifestaron afuera de Palacio Nacional por despidos injustificados en el SAT. ¡Cien! Tan sólo cien personas, de más 2,500 despedidos. ¿Dónde estaban los otros 2,400? ¿Falta de interés? ¿Falta de convocatoria? ¿Falta de financiamiento o de apoyo de algún partido político? Continuará…

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión.

Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas). Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected] [email protected]